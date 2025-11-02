內地興起體育外賣訓練模式 教練資質問題惹議

【on.cc東網專訊】內地教育部門愈來愈重視中小學生體育質素，隨着中考體育權重提升，家庭體育培訓需求釋放，各大城市近期逐漸興起「體育外賣」的上門體育培訓模式。有體育大學生兼職體育「外賣員」，也有健身教練在網上發布教學影片吸引客戶，每月收入可達上萬元人民幣。惟此行業剛剛興起，面臨教練資質參差不齊等問題。

「體育外賣」即是家長可像點外賣一樣，預約教練上門授課，進行體適能訓練、體育中考項目培訓等，此模式為體育從業者帶來新機遇。據企業查冊平台數據顯示，目前內地現存在業、存續狀態的體育培訓相關企業超4.4萬間。從區域分布來看，廣東省、江蘇省、浙江省體育培訓相關企業數量位居前列，三個省市數量總和超過2.2萬間，佔企業總數一半以上。

內媒上周四（10月30日）報道，行業發展面臨挑戰，目前市場教練資質參差不齊，未來需要更專業規範。法律規範和風險防範不容忽視，家長選擇時要核查教練資質、場地安全、簽署規範合約等。

有分析認為，「體育外賣」行業正面臨准入門檻低、缺乏行業規範等問題，當前從業者包括專業培訓機構教練、兼職體育專業大學生、自學出身的教練等。有業內人士擔憂，不科學的訓練可能適得其反，甚至埋下運動損傷的隱患。

