內地迎寒潮大風 冷空氣明起影響廣東

【on.cc東網專訊】受冷空氣影響，內地周四（5日）繼續發布寒潮藍色及大風藍色預警。中央氣象台預測，中東部大部地區周四至周六（7日）氣溫將自北向南下降6℃至10℃。廣東省氣象部門亦預計，該股冷空氣由周五（6日）傍晚起影響省內多地，局部地區屆時將出現6℃至9℃降溫。

中央氣象台估計，中東部大部地區周四至周六局部地區降溫超過20℃，最低溫度0℃線下周日（8日）凌晨南壓到福建省北部至湖南省北部一帶。廣東省氣象台預期，該股冷空氣周五至周六影響省內中南部之餘，亦會伴有小雨，廣東中北部平均氣溫屆時下降6℃至9℃，南部則下降3℃至5℃，其中北部市縣最低氣溫將降至7℃至11℃。當踏入下周日至下周一（9日），廣州市區最低氣溫將降至9℃。

另外，國家海洋預報台周三發布風暴潮及海浪藍色警報，中國海域自北向南將出現溫帶風暴潮及海浪過程。自然資源部預計，河北省、天津市、山東省、江蘇省、上海市及浙江省沿海周四至周五將先後出現一次溫帶風暴潮過程；渤海、黃海、東海等海域周四至下周二（10日）將先後出現一次大浪以上過程，已呼籲沿海政府及相關部門做好防禦風暴潮應急準備工作。

