內地逾半日本人學校今改上網課 深圳校園停課

【on.cc東網專訊】去年9月18日「九一八事變」93周年當天，一名內地男子在廣東深圳街頭，斬死一名日本男童。事隔一年，死者生前就讀的深圳日本人學校周四（18日）停課以確保安全，內地11間日本人學校中逾半亦決定網上授課，包括上海的日本人學校，相關學校也加強警備。

深圳日本人學校除了於周四全天停課，也與日本駐廣州總領事館合作，修改了校巴路線，以確保上下課途中的安全，又開展相關培訓，以確認如何應對可疑人士。事發後，學校周圍增設了閉路電視，並建立了緊急情況下聯絡警方的通報系統；同時加強了安全措施，包括設立新的警方人員常駐的站點。

廣告 廣告

在華日本僑民擔憂「九一八事變」94周年之際，社會上反日情緒重燃，有人直言在緊張時期會盡量避免說日語。一名51歲的日企員工透露，失業者眾多，曾有人知道他是日本人後向他尋釁。另一名日本男子亦擔心受周四上映的電影《731》影響，會出現誤以為在反日名義下做甚麽都可以的人。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】