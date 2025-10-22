內地逾4千人侵犯個資遭起訴 部分涉緬電詐案

【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周一（20日）發布消息，今年前三季度全國檢察機關共起訴約2,100宗侵犯公民個人訊息犯罪，涉及約4,400人。檢察辦案發現，相關犯罪呈現一些新特點新趨勢值得關注，包括根據「市場需求」瞄準特定對象，犯罪手段更趨智能化隱蔽化，而網絡起底助長網暴升級。

通報指出，一些不法分子緊密追蹤「黑灰產市場」對公民個人資料的需求，有針對性地獵取、梳理、分析公民個人資料，甚至形成專門數據服務商，為下游犯罪提供度身訂造的「原料」支持，如有非法經營尋車業務的團夥，在他人車輛隱蔽處安裝GPS定位器獲取訊息。另有公司夥同在緬甸的同黨，通過應聘潛入多間公司、植入木馬病毒控制電腦訊息系統，竊取被害公司儲存的網購訊息等公民個人資料，部分出售給境外電詐集團，關聯多宗電詐案件。

此外，有起底者利用「社工庫」等非法獲取他人私隱，並散布引導網民攻擊騷擾。檢察機關辦理趙某等人非法利用訊息網絡案發現，趙某因被害人與其所喜愛的主播不和，夥同他人非法獲取公民個人資料，並在擔任管理員的聊天群組內肆意發布被害人私隱訊息，利用互聯網實施網暴，嚴重影響被害人正常生活、工作及人身財產安全。

