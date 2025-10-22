內地逾4千人侵犯個資遭起訴 部分涉緬電詐案

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周一（20日）發布消息，今年前三季度全國檢察機關共起訴約2,100宗侵犯公民個人訊息犯罪，涉及約4,400人。檢察辦案發現，相關犯罪呈現一些新特點新趨勢值得關注，包括根據「市場需求」瞄準特定對象，犯罪手段更趨智能化隱蔽化，而網絡起底助長網暴升級。
通報指出，一些不法分子緊密追蹤「黑灰產市場」對公民個人資料的需求，有針對性地獵取、梳理、分析公民個人資料，甚至形成專門數據服務商，為下游犯罪提供度身訂造的「原料」支持，如有非法經營尋車業務的團夥，在他人車輛隱蔽處安裝GPS定位器獲取訊息。另有公司夥同在緬甸的同黨，通過應聘潛入多間公司、植入木馬病毒控制電腦訊息系統，竊取被害公司儲存的網購訊息等公民個人資料，部分出售給境外電詐集團，關聯多宗電詐案件。
此外，有起底者利用「社工庫」等非法獲取他人私隱，並散布引導網民攻擊騷擾。檢察機關辦理趙某等人非法利用訊息網絡案發現，趙某因被害人與其所喜愛的主播不和，夥同他人非法獲取公民個人資料，並在擔任管理員的聊天群組內肆意發布被害人私隱訊息，利用互聯網實施網暴，嚴重影響被害人正常生活、工作及人身財產安全。
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 21 小時前
南韓涉詐騙大學生骨灰返國 遭柬埔寨犯罪集團虐待致死 時隔74日終返家 49人被逮捕
在柬埔寨被犯罪集團虐待致死的南韓22歲大學生樸某，骨灰10月21日被運回南韓，在仁川機場移交給官員，距離8月8日他被發現死亡起已74天。遭遇求職詐騙的樸某，7月17日以參加展覽為由前往柬埔寨，結果遭犯罪集團拘禁、折磨，最終在貢布省波哥山被發現遇害。 共同民主黨議員朴贊大表示，求職受阻、經濟困難的年輕人，最容易掉入陷阱。今年八月、九月間，有16名南韓人獲救，其中3人向他的辦公室求助，透過「非體制管道」脫困。 聯合國指出，這些詐騙中心於疫情期間在東南亞興起，透過網路與電話對全球進行詐騙，每年收益達數十億美元，估計有數十萬人在裡面工作，有些人被高薪誘惑，有的面臨暴力威脅。 樸某遺骸返家的同日，南韓警方拘捕了49名因詐騙、從柬埔寨遣返的嫌疑人。警方考量他們雖是犯罪嫌疑人，同時也曾遭當地犯罪團夥拘禁虐待，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構與現況，以及受害情況等細節。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬歐元（約1,352萬港元），已被正式起訴並羈押。on.cc 東網 ・ 1 小時前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊
39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。法庭線 ・ 20 小時前
青山醫院男病人揮剪刀 女職員額頭遭擊傷
【on.cc東網專訊】青山醫院有職員遇襲。今晨(21日)11時41分，執法部門接報指，屯門青松觀路青山醫院內一名姓鄭(61歲)女職員，被一名男病人以剪刀襲擊，女職員額頭受傷。警員接報到場，經調查後，以涉嫌傷人拘捕該名姓郭(43歲)病人。鄭婦經敷治後，由救護車送屯on.cc 東網 ・ 1 天前
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 20 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深水埗酒吧多人打鬥 3男女落網4人在逃
【on.cc東網專訊】執法部門於10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，並發生打鬥。on.cc 東網 ・ 1 天前
西九龍兩宗涉非華裔人士傷人案共五人送院
【Now新聞台】尖沙咀及深水埗凌晨先後發生傷人案，共五名非華裔男子受傷送院，其中一人昏迷。 尖沙咀傷人案中，四名非華裔傷者被送到伊利沙伯醫院治理。現場是金巴利道一間便利店內，凌晨一時許，兩批非華裔人士，部分持有刀及鐵棍在店內發生打鬥。警方接獲店員報案到場，發現四名傷者分別頭、手及背部受傷，其中一人昏迷。警方現正調查他們遇襲原因，並追緝約八名兇徒下落。另外，凌晨約三時，深水埗大南街一間士多外，一名非華裔男子突然被多名兇徒持竹支襲擊，事主頭部受傷，清醒送院治理。警方事後圍封現場進行調查。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
警深水埗截的士檢逾5萬元毒品 22歲男逃走不果與司機同被捕
西九龍總區衝鋒隊人員昨日(20日)上午約五時在深水埗區欽州街巡邏期間，發現一名男司機及一名男乘客在停泊於上址的一輛的士內形跡可疑，遂上前截查。男乘客曾企圖下車逃走，但被人員迅速截獲。 人員其後在該的士內檢獲5粒含有依托咪酯的煙彈。經調查後，人員亦於附近一垃圾桶檢獲59粒含有依托咪酯的煙彈，11包共重約15克的氯胺am730 ・ 20 小時前
深水埗中年婦遇截 揭身上藏1.7萬元海洛英被捕
深水埗警區特別職務隊人員根據情報及深入調查，今日(20日)在區內展開打擊毒品行動。 行動中，人員在福華街發現一名女子形跡可疑，遂上前截查，並在其身上檢獲共約28克的海洛英，毒品市值約1.7萬元。經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名56歲本地女子，她現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
一名中國女子涉盜竊巴黎博物館內金塊被起訴
法國檢方起訴一名24歲中國女子，指她涉嫌參與盜竊巴黎國家自然歷史博物館內、總值約150萬歐元的金塊。infocast ・ 1 小時前
警瓦解網上購票詐騙集團拘5人 涉MAMA BLACKPINK假飛共50萬元
演唱會和體育表演是港人熱愛的娛樂，加上啟德主場館的啟用，本港相繼舉辦大型盛事，當中不乏國際級的知名團體和球隊，令這些活動的門票都在開賣後火速售罄，造成一票難求。警方昨公布成功搗破一個本地網上購票詐騙集團，共拘捕3男2女，年齡介乎21歲至39歲，當中包括集團主腦及數名骨幹成員，涉案金額逾港幣50萬元。 商業罪案調查am730 ・ 7 小時前
南韓警方正式拘捕49名在柬埔寨參與網詐被捕回國公民
南韓當局早前將64名在柬埔寨涉嫌網絡詐騙的南韓公民接回國，其中49人被警方正式拘捕。警察廳指，考慮到他們是犯罪嫌疑人，亦是在柬埔寨當地被犯罪團夥拘禁和虐待的受害者，將徹查他們的出入境渠道、犯罪窩點結構和現狀，以及受害情況等案情細節，另外亦有10人在京畿道地方法院接受逮捕必要性審查。 另外，一名8月時在柬埔寨被犯罪團夥綁架，並虐待致死的22歲大學生，骨灰今日運回南韓，並移交家屬。兩國警方日前在金邊為學生驗屍並將遺體火化。當局指，將在南韓再展開病檢，以及藥品和毒品檢測，再公布確切死因。兩國警方高層又在首爾會談，同意建立24小時熱線，就打擊跨國詐騙犯罪交流情報，本周起會展開磋商，韓方亦提出長遠有必要在柬埔寨設立專門負責南韓公民案件的「南韓人服務台」。(ST)infocast ・ 21 小時前
控性侵受害女回憶錄上市 醜聞纏身安德魯王子壓力升
（法新社倫敦21日電） 指控美國金融家艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里回憶錄今天上市，與艾普斯坦有關聯的英國國王查爾斯三世之弟、醜聞纏身的安德魯王子面臨的壓力再度升高。隨著朱弗里（Virginia Giuffre）回憶錄的出版，美國與英國兩地再度聚焦艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案。法新社 ・ 14 小時前
台灣藝人逃兵役案再有新發展 藝人陳柏霖及修杰楷等被捕
據台媒報道，新北檢警展開第三波搜索，警方今早再拘捕多名藝人，包括偶像劇 《我可能不會愛你》男主角陳柏霖，以及金馬影后賈靜雯丈夫修杰楷，預計今波將帶回10人，傳有5名藝人涉案。 新北檢警今年2月、5月調查藝人王大陸逃兵役案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案，6月起訴王大陸等24名役男。(CW)infocast ・ 1 天前
「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近因買唔起漢堡包而被踢出快餐店
【on.cc東網專訊】英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）與妻子Victoria雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元）身家，不過他的「3仔」告斯（Cruz Beckham）曾試過冇錢食飯。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 20 小時前