內地部署提升出行通達性 倡開拓紅色旅遊航線

【on.cc東網專訊】中國民航局、文化和旅遊部周三（3日）公布行動方案，提出完善「紅色旅遊」地區的機場布局，鼓勵航空公司開拓相關市場，執飛紅色旅遊航線，並支持符合條件的紅色旅遊地區機場興建計劃，納入「十五五」民航發展規劃重點計劃。

《文化和旅遊與民航業融合發展行動方案》提出目標，文化和旅遊與民航業將實現更深層次、更大範圍、更高質量的融合，到2027年旅遊出行服務水平顯著提高，國際國內旅遊航線覆蓋更廣，融合產品和場景更豐富多元，形成需求牽引供給、供給創造需求的良性發展格局。

行動方案亦部署提升國內旅遊出行通達性，推動更多旅遊城市納入「幹支通、全網聯」航空運輸服務網絡，鼓勵開通熱門旅遊目的地支線機場互飛、環飛航線、「空中快線」和邊境旅遊航線。除了紅色旅遊，亦支持航空公司根據旅遊旺季和研學旅遊、親子旅遊、冰雪旅遊等季節性旅遊出行需求增加航班，推出老年遊客淡季錯峰出行優惠套餐，加密入境旅遊航線等。

