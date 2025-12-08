內地醫保藥品目錄增114種 今年69個創新藥上市創新高

【on.cc東網專訊】2025年國家醫保藥品目錄及首版商保創新藥目錄周日（7日）在廣州發布，其中國家醫保藥品目錄成功新增114種藥品。國家藥監局黨組成員、副局長楊勝表示，今年批准上市的創新藥截至當日達到69個，已超過去年全年的48個，再創新高。

《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄》今年新增50種一類創新藥，總體成功率88%，較去年的76%明顯提高。該目錄納入了一些彌補基本醫保保障空白的藥品，如糖尿病、高膽固醇血症、自身免疫性疾病等慢性病用藥，同時調出了29種臨床沒供應或可被其他藥物更好替代的藥品。《商業健康保險創新藥品目錄》則納入19種藥品，涵蓋腫瘤、罕見病、早老性癡呆症治療藥品。

楊勝表示，在「十五五」規劃謀劃實施的關鍵時期，創新藥高質量發展迎來前所未有的戰略機遇，相信通過各部門通力合作，通過全行業奮發有為，以監管創新護航產業創新，以醫療醫藥醫保協同治理不斷發展，中國醫藥創新將迎來更美好明天。

