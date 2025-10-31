區域法院.jpg

24歲內地醫科生男子去年結識13歲患自閉症男童後，邀其到家中作客，期間與男童口交及肛交等。他早前承認向16歲以下兒童作猥褻行為及肛交等兩罪。區院暫委法官周燕珠今日(31日)判刑指，被告沒有戀童癖，相信重犯機會低，但被告沒用安全套屬加刑因素，最終判囚13個月2周。

身高近1.8米不像未成年

被告石權(24歲)，早前承認一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、及一項與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交罪。辯方求情指，被告學業成績優異及沒有案底，因本案被迫放棄學位，惟計劃在獄中重考中學文憑試及重新在港升學。被告求情信又提到，事主身高近1.8米，體型不像是未成年，故當時不相信年僅13歲而犯案，事後深感懊悔和內疚。

廣告 廣告

案情指，事主當時13歲就讀中二，患有自閉症。去年1月，自稱16歲的被告在九龍站圓方商場巴士總站向事主問路及交換聯絡方法，其後在微信和Discord上交談。兩人同年3月20日相約晚飯，事主當晚跟隨被告到其住所，其後兩人互相口交，被告又在事主同意下與其肛交。事主當晚把事件告知母親，母親隨即報警。被告翌日被捕，他警誡下表示不知道事主未滿16歲。

案件編號：DCCC 1054/2024

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/內地醫科生與13歲男童搭訕後肛交-判囚13月2周/613973?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral