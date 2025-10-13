內地錫安教會30人遭大搜捕 包括創辦人金明日 美國國務院發聲明促放人｜Yahoo

金明日在 2018 年於教會內講課。 (AP Photo/Ng Han Guan), File)

【Yahoo 新聞報道】美國國務院發聲明，譴責中共近期拘捕數十名錫安教會數十名成員和領袖，包括著名的金明日牧師。該聲明批評，拘捕行動進一步反映中共對拒絕黨干預信仰、選擇在未登記教會敬拜的基督徒懷有敵意；聲明呼籲中共立即釋放被拘押的教會領袖，並允許所有信徒，包括家庭教會（house churches）成員在無需擔心被報復的情況下從事宗教活動。

「維權網」報道，自上周四（9 日）起，錫安教會在全國各地的近 30 名牧者同工相繼被拘留或失去聯絡。首先被捕的是長三角牧區王林牧師，他在 9 日下午在深圳寶安機場被警察帶走，與家人失聯，警察拒絕告知家屬看守所的具體信息。之後在上周五（10 日）傍晚，創辦錫安教會的主任牧師金明日，以名另一名牧師尹會彬在廣西省北海市的處所被多名警察拘禁，失去聯絡，另外還有 10 餘名在北京的教牧同工及其家人處於失聯狀態。當局的抓捕行動在往後一兩日仍然持續，亦有人住處被搜查，電腦和手機遭沒收。

據當事人家屬聲稱，執法人員屬於廣西省北海市銀海區派出所的警察，警方手上有一個抓捕名單，行動期間並出示了今年 9 月 26 日簽發的拘捕令和搜查令；目前錫安教會多名同工被拘押在北海第二看守所，可能面臨「非法互聯網信息宗教傳播罪」的刑事指控。

教會聲明：唯一「罪名」只是「和平地敬拜上帝」

錫安教會牧團、長老團、堂務會周六（11 日）發表緊急聲明確認消息，指當局拘捕行動遍及北京、上海、浙江、山東、廣東、廣西、海南等多地，涉及 30 多名錫安教會的牧師、傳道人和會眾，除了拘押、失聯，聚會場所被查封、財物被抄沒外，部分同工家屬亦遭受威脅與騷擾。聲明形容，所有被拘捕的錫安教牧者與信徒，均為無辜的基督徒，他們的唯一的「罪名」只是「和平地敬拜上帝」，而基本信仰行為在任何法治社會都應受到憲法與國際人權公約的保障。

該份緊急聲明又指，中國政府大規模鎮壓嚴重違反了國家《憲法》第 36 條關於宗教信仰自由的明文保障，更公然違背《世界人權宣言》第 18 條及《公民權利和政治權利國際公約》所確立的信仰自由原則，「這種系統性迫害行為，既是對上帝之教會的褻瀆，也是對國際社會的公然挑釁」。聲明呼籲中國政府立即停止對錫安教會及其他家庭教會的逮捕、威脅與騷擾行為；立即釋放被拘押人士；尊重國民依法行使宗教信仰自由的權利，「我們相信：信仰無罪，敬拜無罪，禱告無罪。教會屬於上帝，不屬於任何政權。錫安教會將繼續堅守真理、依靠基督，在逼迫中見證福音的榮耀。」

金明日在 2007 年建立錫安教會。 (Photo by FRED DUFOUR / AFP)

2007 年創立 新冠疫情期間信眾人數急升

出生於黑龍江的金明日是朝鮮族人，他在 2007 年創立了「北京錫安教會」。在往後 10 年，錫安迅速成長為中國最大的新興城市教會之一，擁有多個分堂，週末禮拜的人數超過千人。早在 2018 年，錫安教會就被當局打壓，數百名會友被宗教官員和當地警察威脅施壓，阻止他們參與教會，主要聚會場地被迫關閉。不過在新冠疫情期間，教會透過 Zoom、YouTube 等平台作線上佈道，令信眾人數不跌反升。

金明日女兒：父親被禁出境

金明日女兒格蕾絲（Grace Jin Drexel）說，父親為了安全考慮安排了妻兒移居美國，但當局在 2018 年的行動又禁止了金明日出境，家人多年來都無法團聚。格蕾絲又指，父親曾經向監視者稱，可能從錫安教會退休以便與家人團聚，但仍然未獲准離開中國。她又指，當局在 9 月發布新規定，將網上宗教活動限制在官方註冊的管道，當時教會內許多人已經擔心新一輪打壓快將來臨。不過她同時指父親有其積極一面，「他的意思是，『嗯，我不能每天都生活在恐懼中，所以我要繼續做我需要做的事情。』」

