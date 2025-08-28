內地離境退稅2025終極攻略：一篇搞懂深圳退税條件與流程

內地離境退稅

近年來，中國內地積極推動「離境退稅」政策，這項利好舉措正吸引著越來越多香港居民及國際旅客北上消費。想像一下，購物後還能省下一筆可觀的稅款，這無疑讓您的每一分錢都花得更值！只要您掌握了詳細的內地離境退稅條件與退稅流程，就能在離境時輕鬆申請退回部分稅項，真正實現「買得越多，省得越多」的購物樂趣。

Trip.com 專業團隊將為您精心整理這份2025年最新內地離境退稅懶人包，特別從備受關注的深圳退稅新安排入手，深入淺出地為您剖析全國各地的退稅政策、精準的退稅計算方法以及您務必留意的注意事項，助您輕鬆玩轉內地消費新體驗！

深圳首設文錦渡陸路離境退稅

自2024年起，深圳文錦渡口岸成為全國首個提供陸路離境退稅服務，對於經常往返香港與深圳，並習慣經羅湖、文錦渡等便捷口岸回港的旅客而言，內地離境退稅政策無疑是一大福音。這些口岸不僅是連接兩地的主要樞紐，更設有專門的退稅服務點。旅客只需在口岸的指定位置，依照簡單指引完成商品驗證及退稅手續，便能即時現場收取退稅金。這種高效便捷的退稅流程，極大地節省了旅客寶貴的時間，讓購物之旅更加輕鬆暢快，完美詮合了深圳退稅的便捷性優勢。

各地「即買即退」政策比較

目前中國內地有兩種主要退稅方式：

城市 退稅方式 指定離境口岸 深圳 即買即退 深圳寶安國際機場、蛇口郵輪母港、文錦渡口岸 上海 離境退稅 上海虹橋國際機場（T1航廈）、上海浦東國際機場（T1、S1、T2、S2航廈）、上海吳淞口國際郵輪港、上海港國際客運中心、鐵路上海站 廣州 即買即退＋離境退稅 廣州白雲國際機場

在了解內地離境退稅時，您可能會遇到兩種主要模式：「即買即退」與傳統的「離境退稅」。這兩者之間存在關鍵差異：

即買即退 ： 顧名思義，這種模式允許您在購物完成的當刻，即刻在指定商店內申請並完成退稅手續。您無須等到離境時才處理，對於時間寶貴的短途旅客，尤其是經常往返深圳的港人來說，這大大提升了退稅效率與便利。

離境退稅： 這是較為傳統的模式，要求您在購買商品後，於離境時（通常是在國際機場、港口或陸路口岸）提交相關退稅單據及購買的商品進行現場驗證，確認無誤後才能辦理退稅。

退稅額計算方法

那麼，內地離境退稅究竟能退多少錢呢？一般而言，退稅金額的計算方式是根據您所購買商品中包含的增值稅稅率，再扣除一定比例的手續費後得出的。這意味著您並非能全額退回增值稅，但仍然是一筆可觀的節省。以下為您提供一個簡單的退稅金額計算範例，讓您對退稅額度有個初步概念：

增值稅率 ：13%

實際退稅率 ：約11%

退稅公式：購買金額 × 退稅率（11%） = 可退金額

舉例來說，如果您在符合退稅資格的商店購物消費人民幣1,000元，根據當前政策和稅率（通常增值稅率為13%），理論上您可申請退回約人民幣110元的稅款。然而，請注意，實際的退稅金額可能會因具體的手續費收取比例、商品的適用稅率以及各地方退稅政策的細微差異而略有出入。建議您在購物前，向店員或查閱相關政策，以獲取最準確的退稅信息。

申請離境退稅4條件

欲申請內地離境退稅，旅客需符合以下4個基本條件：

非內地居民：包括香港、澳門、台灣及其他外籍人士； 單日單店消費滿人民幣500元； 自用物品，90日內攜同離境； 從設有退稅安排的口岸出境。

3類不屬「退稅物品」

要享受內地離境退稅的便利，首先要明白其核心定義和適用人群。簡單來說，內地離境退稅政策是指：針對符合條件的「境外旅客」，當他們在中國境內經過授權的「退稅商店」購買了符合規定的「退稅物品」後，在通過「離岸口岸」離境時，可申請退還該物品所含增值稅的政策。

請注意，這裡所指的「境外旅客」有明確界定，他們必須是於中國境內連續居住時間不超過183天的外國人，以及港澳台同胞。符合這些退稅條件，您才能順利辦理退稅手續。

并非所有商品都能享受此项优惠。为了避免误解，请了解以下三类商品不被纳入退税范围：

国家管制物品 ：任何被列入《中华人民共和国禁止、限制进出境物品表》的商品，无法办理退税。

已享免税政策的商品 ：若您购买的商品本身已适用增值税免税政策，则不能重复享受离境退税。

其他特定商品：由国家财政部、海关总署、国家税务总局联合规定的其他特殊商品。

旅客申請退稅具體步驟

對於大多數城市，標準的退稅流程遵循以下四個步驟，清晰明了。

步驟一：購物並索取憑證

在標有「退稅商店」標識的商戶購物後，請在付款時主動向店員表明您需要辦理離境退稅，並務必索取兩份關鍵文件：《境外旅客購物離境退稅申請單》和正式的購物發票。

步驟二：海關核驗商品

在您離境當天，到達機場或口岸後，請前往海關退稅驗核處。您需要向海關官員出示所購的未使用退稅物品、上述兩份文件以及您的個人旅行證件（如護照、港澳居民來往內地通行證等），供其查驗並在申請單上蓋章確認。

步驟三：前往櫃位辦理退款

完成海關驗核後，您可以憑蓋章的退稅申請單前往指定的退稅代理機構櫃位。

步驟四：選擇退款方式

您可以選擇以人民幣現金方式即時收取退款，或選擇將款項退還至您指定的信用卡賬戶。請注意，雖然部分口岸可能提供其他幣種選項，但人民幣仍是主要結算貨幣。

深圳境外旅客離境即買即退稅

深圳，作為全國首批積極試行「即買即退」退稅政策的城市，為經常北上消費的香港旅客帶來了前所未有的便捷體驗，這也是深圳退稅的最大亮點之一。所謂「即買即退」，正是指境外旅客在深圳指定的、符合資格的退稅商戶內購物後，可以直接在購物現場辦理退稅手續，無需再等到離境當日。

這大大簡化了整個退稅流程，讓您的購物體驗更加流暢高效。深圳的這項創新舉措，無疑讓其成為內地離境退稅的熱門目的地。這項創新政策最初在深圳的標誌性購物中心——萬象城進行了成功試點，旅客只需在萬象城內指定的退稅商店購物，並符合相關特定退稅條件，即可現場輕鬆辦理退稅手續，體驗即時省錢的快感。

深圳萬象城

「即買即退」模式解讀

此模式的核心創新在於將退稅環節前置到了購物現場。您在指定的試點商戶消費達標後，可當場完成退稅申請並獲得退稅款的預授權或現金，無需等到離境時才在口岸集中辦理，從而節省大量排隊等候時間。

深圳哪些商圈已支援「即買即退」？

令人振奮的是，目前深圳已有越來越多的熱門商圈積極響應並設有支援「即買即退」服務的指定退稅商戶。這意味著您在深圳購物時，有更多機會享受即時退稅的便利，讓您的購物之旅更加高效和實惠。

這些商圈涵蓋了從高端奢侈品到日常消費的各類商店，讓不同需求的旅客都能找到心儀的退稅商品。例如，除了率先試點的萬象城，還有更多商圈正陸續加入，為您提供更廣泛的選擇：

羅湖商圈（如羅湖商業城）

福田口岸周邊商場

南山區大型購物中心（如海岸城）

這些地區的店舖會張貼「即買即退稅」的標誌，方便旅客識別。

如何操作？

識別商戶：在深圳羅湖、福田及南山等核心商圈，尋找掛有「即買即退」特殊標識的商店。 購物與申請：消費滿人民幣500元後，出示您的個人旅行證件，商戶將協助您即時完成退稅申請流程，並現場辦理退款。 離境時海關確認：雖然您已提前收到退款，但在離境時，仍需前往海關進行簡單的驗核程序，出示相關商品與單據，完成最終的離境確認。這是確保流程合規的必要一步。





特點與優勢

✅ 即時便利 ：購物後立即獲得退稅，資金運用更靈活，離境時更加從容。

✅ 流程簡化 ：將複雜的口岸手續簡化為店內一步式服務和離境時的快速確認。

✅ 體驗升級：顯著提升了在深圳的旅遊購物體驗，尤其適合行程緊湊的旅客。

更多深圳游玩攻略

