內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

內地預製菜風波持續，繼「西貝預製菜」風波之後，在香港也設分店的「綠茶餐廳」也被內地媒體揭發悄悄撤掉門店外「本店無預製菜，現點現做」的廣告語。主打浙江菜的綠茶餐廳一直是國內人氣熱店，於全國有逾500家門店，今次竟牽涉預製菜風波，令眾多食客震驚。
5大重點一次睇
內地熱議餐廳廣告誠信問題
綠茶餐廳曾標榜「無預製菜」
最新被揭撤除相關字眼
消費者憂被誤導
與第三方合作製作食材曝光
甚麼是「預製菜」？與「現做」有何分別？
近年不少餐廳為提升出餐效率，改用預製菜品處理流程。所謂「預製菜」，指的是預先由中央廚房或第三方加工廠製作好的半成品或成品，餐廳再進行加熱或簡單烹調。而「現做」則指顧客下單後，餐廳現場從原材料開始製作。雖然預製菜提升效率，但有食客認為味道不如現煮，且如未清楚標示，易構成誤導。
綠茶餐廳被揭撤下「無預製菜」標語 引發信任危機？
根據內地媒體調查，綠茶餐廳多間門市原有的「現點現做、無預製菜」廣告已悄悄撤走，而南方日報於17日實地走訪位於廣東深圳南山區一家綠茶餐廳，發現門外確實已無此廣告牌。不僅如此，有網民發現綠茶餐廳外賣的即棄餐具上，原本印有的「無預製菜」 字樣也遭塗黑。餐廳方面回應稱部分主打菜式如烤雞仍為現做，但並未正面否認是否使用預製菜。事件引發網民討論，擔憂餐飲廣告不實，損害消費者知情權與選擇權。
香港餐廳如標示「現做」是否受規管？
在香港，根據《商品說明條例》，若廣告內容與實際不符，可能構成誤導性陳述，屬違法行為。雖然目前對「預製菜」或「現做」無明文定義，但一旦涉及虛假或引人誤會的表示，企業可被投訴或受查。綠茶集團曾於招股書披露，通過與專業食材加工公司簽訂框架協議建立合作關係，以相對較低成本在內地加速拓展餐廳網絡，集團與205家第三方食材加工公司合作，將大部分食材製備過程分配給第三方。證監會曾詢問綠茶餐廳食品安全以及預製菜佔比情況，去年3月有媒體曝光杭州綠茶餐廳後廚售賣的「佛跳牆」是預製菜品，且菜單中未有標註相關字眼，該預製菜品隨後被下架。截至2025年8月，綠茶餐廳已在內地21個省份、4個直轄市、2個自治區及本港擁有逾500家門店。
圖片來源：微博、Yahoo Food
