內地首例 美籍專家任廣州仲裁委員會執行機構負責人

【on.cc東網專訊】廣東省廣州仲裁委員會周二（3日）宣布，聘請了北京大學國際法學院的美國籍執行院長、法學教授馬克·費爾德曼擔任執行機構負責人，是中國內地仲裁機構首次聘請外籍專家擔任執行機構負責人。

廣州仲裁委員會表示，第七屆廣州仲裁委員會成立大會日前在廣州召開，會議宣讀了新一屆廣州仲裁委員會組成人員、執行機構負責人、監事會組成人員名單，並頒發聘書。新一屆委員會由13名委員組成，他們分別來自普通法系的代表國家、「一帶一路」共建國家、金磚國家，以及中國香港特別行政區和內地。

據報道，廣州仲裁委員會是中國司法部首批培育的中國特色國際一流仲裁機構之一，設有7個分支機構、5個專業仲裁平台，上線全球首個亞太經合組織（APEC）成員經濟體跨境在線商事爭議解決平台。數據顯示，該委員會去年受理2.7萬宗案件，標的額逾900億元人民幣（約990億港元），同比增長11%。

