內地高校招收香港中學文憑考試學生 今起接受網上報名

【on.cc東網專訊】教育局提醒有意到內地升學的2026年文憑試考生，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃今日(1日)起接受網上報名。此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。2026/27學年資助計劃的申請詳情將於明年年中公布。

165所內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績，擇優錄取參加2026年文憑試的香港學生，免卻參與內地聯招試的需要。報名及相關程序以網上形式進行。申請人須於今年12月1日至31日期間登入廣東省教育考試院網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳香港身份證掃描副本；有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及數碼證件相片。

申請人可於2026年1月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於2026年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於2026年1月31日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號。申請人亦可於2026年2月14日前登入系統查看考生編號。

申請人必須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。另外，申請人可於2026年6月14日前登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在2026年2月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。各院校可根據考生報考資料安排面試／術科考試，院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

