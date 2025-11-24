內地高等教育展本月底舉行 165所院校參與計劃招收香港DSE生

【on.cc東網專訊】為協助有意赴內地升學的學生及家長了解最新資訊，由國家教育部港澳台事務辦公室、國家教育部高校學生司和教育局聯合舉辦的「2026/27學年內地高等教育展」，將於本月29日至30日在香港會議展覽中心舉行，屆時亦將介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的各項安排。

參與2026/27學年文憑試收生計劃的內地高等院校共有165所，遍及內地21個省/直轄市及兩個自治區。其中，有157所院校將在教育展場內設置展覽攤位，向學生及家長介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等詳情。教育展期間亦將設有多場分享會，內容包括內地院校代表介紹各個課程的特色、已在內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及不同嘉賓提供的就業前景分析等。

此外，教育局亦聯同中國教育交流（港澳）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，為學生提供有關文憑試收生計劃及內地升學的資訊。2026/27學年文憑試收生計劃將於12月1日至31日接受報名，國家教育部早前已公布其收生計劃的具體安排，參與計劃的內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。

