中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境(高詩敏報道)
【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至下午4時，一共有55萬人次出入境；而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。
內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。
上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」
廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」
根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%，旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。
旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」
旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。
#要聞
其他人也在看
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 1 天前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
港人近期經常北上深圳旅遊，相信不少人都玩夠福田區或羅湖區一帶，開始往外發展，深入地遊覽深圳不同地區！當中靠近深圳灣口岸的南山區是深圳市較新發展區域，設有大量新商場、新酒店、歷史建築、主題樂園等打卡景點；繼福田區及羅湖區酒店推介後，今次就精選南山區20大酒店住宿推介，鄰近歡樂港灣、南頭古城、世界之窗、K11 Ecoast、深圳灣萬象城等玩樂景點及購物中心，人均只要$119起！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林大酒店人均$249起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園
「1小時生活圈」車程短，低消費，的確好吸引港人北上消費，特別是珠海！香港市區不但有多架跨境直達專巴，還可以港車北上自駕遊，方便一家大細出行。打算留宿一晚，慢慢遊走珠海多個景點的話，可以考慮2024年全新開幕的珠海毛林金灣酒店，2大2小入住人均低至$249，兼送自助早餐，以及雙人冰雪運動城、兒童遊樂城門票，而且入住客人可以免費泊車，十分划算！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
胡‧說樓市｜減息周期重啟！銀行減P幫到幾多?
在市場對《施政報告》托市措施的期望落空後，焦點便轉向了利率走勢 。美國聯儲局在2025年第六次議息會議後，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘的區間，這也是今年首次重啟減息周期 。消息一出，本港主要銀行雖有跟隨，但步伐卻未能完全一致 。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 11 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 21 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 9 小時前