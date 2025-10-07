內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境

【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至晚上9時一共有超過92萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。

內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。

上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」

廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」

根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%。旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」

旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。

