內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境

【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至晚上9時一共有超過92萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。
內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。
上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」
廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」
根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%。旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。
旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」
旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。
遊艇經濟｜海事處拆牆鬆綁允訪港遊艇泊指定水域 預留5海灣作錨泊區
【Now新聞台】海事處將會明年下半年分階段放寬訪港遊艇要求等推動遊艇經濟，並已預留5個地方作遊艇錨泊區。 海事處處長王世發接受報章訪問時指，會落實各項拆牆鬆綁措施，包括訪港遊艇可以泊在政府指定水域，毋須於遊艇會或碼頭預留泊位。海事處已預留淺水灣、赤柱、大澳、大潭灣及企嶺下海5個地方作為遊艇錨泊區，預計可停泊約110艘遊艇，選址有考慮海域夜間拋錨安全及不受航道及風浪影響等。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
史上首次！紐約期金破4,000美元關口 今年來大漲50%
紐約期金周二（7 日）漲破 4,000 美元 / 盎司關口，為史上首次。截至發稿時，紐約期金漲幅收窄至 0.43% 左右，報 3,993.3 美元 / 盎司，年初至今漲超過 50%。鉅亨網 ・ 18 小時前
國際金價大漲1,000美元需要多久？這一次答案是只要半年
2025 年 COMEX 黃金期貨價格經歷前所未有的上漲行情，COMEX 黃金期貨價格周二（7 日）漲破 4,000 美元 / 盎司。鉅亨網 ・ 2 小時前
現場直擊｜市民一早到西九文化區「霸位」 擬邊野餐邊追月
【Now新聞台】今晚是中秋追月夜，本台記者梁潔瀅晚上七時許在西九文化區所見，不少市民一早到來「霸位」追月，當中不乏一家大小及帶同應節食品，現場一帶草地幾乎坐滿市民及遊客，而最開心莫過於小朋友，他們帶同燈籠到來耍玩。 有市民表示下午三時許已到來「霸位」，並帶同食物準備一邊野餐一邊追月。現場設有一些供市民「 打卡」的裝置，當中一個約三米高的卡通造型花燈最受歡迎。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
德國多特蒙德附近小鎮新市長遇刺重傷
（法新社柏林7日電） 德國西北部城市多特蒙德（Dortmund）附近小鎮黑爾德克（Herdecke）新當選市長史陶澤今天遭人持刀刺成重傷。現年57歲的史陶澤（Iris Stalzer）9月28日才代表中間偏左的社民黨（SPD）當選市長。法新社 ・ 7 小時前
即日焦點｜黃金周首六日約116萬人次內地客入境／海關實施完稅標籤制度先導計劃
【Now新聞台】今日焦點回顧：海關實施完稅標籤制度先導計劃 陳子達：雙重防偽技術難偽造簡約屋涉剪短螺絲風波 梁文廣指即使重新組裝亦能在預期前完工追月夜大坑續有舞火龍 西九海濱一家大細到場追月內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境內地國慶中秋假期進入回程高峰 央視稱港澳煙花匯演等活動吸引民眾出遊倫敦警方破獲盜竊走私手機集團 涉嫌經香港走私4萬部手機至內地諾貝爾物理學獎由三名研究量子力學的科學家共同奪得日本多地頻頻有熊出沒 專家指或與橡果失收有關 #要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
以色列哈瑪斯間接談判 消息人士：進展正面、今將續談
（法新社開羅7日電） 親近巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）談判團隊的2名消息人士今天告訴法新社，哈瑪斯與以色列在埃及進行的間接談判目前進展「正面」，雙方預計今天中午左右恢復間接談判。其中一名消息人士表示，「昨晚的會談很正面，首輪談判持續4個小時」，「預計中午會恢復間接談判」。法新社 ・ 12 小時前
印度產茶區大吉嶺暴雨成災 約5%茶園全毀
（法新社加爾各答7日電） 印度大吉嶺（Darjeeling）山區以生產高品質、擁有產品地理標示（GI）保護的茶葉而聞名，但當地近日降下暴雨，引發致命土石流與水災，連帶重創大片頂級茶園。孟代爾表示，大吉嶺4日單日降雨量超過261毫米，是他人生中第一次經歷這樣的災情，且「洪水退去後，我們發現茶樹上覆蓋了汙泥…清理成本非常高」。法新社 ・ 8 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西九海濱迫滿追月人潮
【Now新聞台】追月夜，多區海濱都有市民聚集賞月。 在西九文化區，不少一家大小帶同摺椅、燈籠以及月餅、柚子等應節食品到場，海旁附近草地人山人海，不過由於今晚雲量較多，過來的人都只能夠觀賞雲隙中的「超級月亮」。而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒抬起點滿過萬支長壽香的火龍遊走大坑多處，吸引市民及遊客圍觀，火龍今晚完成「遊大運」儀式之後，就會被投入海中「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
南京復興豪宅客、換屋族撐場 中古屋不墜
[NOWnews今日新聞]想到台北市豪宅區，許多人第一印象在信義區、大安區，或是大直水岸，其實捷運南京復興生活圈內也有不少豪宅與名宅，吸引政商人士居住，加上此區段中古住辦大樓可合法做辦公室或住宅，室內...今日新聞 ・ 6 小時前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 1 天前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
