香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

當香港各大航空公司紛紛調高燃油附加費之際，內地三大航空公司東方航空、南方航空和中國國際航空卻反其道而行，宣布由1月5日起大幅下調國內航線燃油附加費，降幅高達50%。這對於計劃在今年農曆年期間北上旅遊或返鄉的香港旅客來說，無疑是一個極佳的「慳錢」機會。

踏入2026年，兩地航空稅費出現明顯溫差。香港出發成本雖漲，但內地國內航線卻迎來減價潮，為大灣區旅客提供更多元化的出行選擇，值得大家重新規劃行程。（圖片來源：Getty Images、IG@chinaeastern.jp）

內地減價一半 最低只收10元人民幣

內地三大航空巨頭東航、南航、國航同步發布公告，於1月5日凌晨零時起正式實施新的燃油附加費標準。根據新規定，800公里或以下的航段，每位成人旅客只需繳付10元人民幣；超過800公里的航段則收取20元人民幣，較之前的收費標準分別下調10元人民幣和20元人民幣，降幅達到50%。

嬰兒繼續享有全免優惠，而殘疾軍人、因公致殘的警察及兒童旅客則可享半價優惠，800公里以上航段收取10元人民幣，800公里以下更是完全免費。機票銷售平台飛常准App表示，今次調整主要受惠於國際油價持續回落。去年底國際油價跌至低位，全年累計跌幅超過18%，創下2020年以來最大年度跌幅。

東方航空、南方航空和中國國際航空均參與今次減價行動（圖片來源：IG@chinaeastern.jp）

根據民航局規定，當航油採購價超過每噸5,000元人民幣時才可徵收燃油附加費，現時油價已跌破這個門檻，因此觸發今次下調。業內人士認為，春運前夕下調燃油費，正好配合返鄉高峰期，有助減輕旅客負擔，預料將帶動整體航空及旅遊市場的消費意欲。值得一提的是，內地燃油附加費制度始於2000年，期間經歷多次調整，最高峰時期在2022年曾達到200元人民幣的歷史高位。

隨著國際油價回落，內地航空公司迅速調整收費標準。這次降價適逢春運高峰前夕，對於需要長途飛行的旅客來說，來回航段可節省不少開支，直接減輕旅行負擔。（圖片來源：Getty Images）

香港逆市加價 長途來回貴近$400

與內地形成強烈對比的是香港各大航空公司，包括國泰航空、香港航空、長榮航空及聯合航空，今年1月1日起紛紛調高燃油附加費。以國泰為例，短途航班單程燃油費由$142增至$191，單程增加$49，來回需多付$98；長途航班更誇張，單程由$569飆升至$767，單程增加$198，來回總共增加$396。

香港航空的收費同樣不便宜，飛內地需付燃油費$185，飛台灣、日本及泰國等地為$211，北美長途航線更高達$787。長榮航空香港往返台灣收$191燃油費，台灣往返歐美則要$576。聯合航空的收費標準也相若，香港飛曼谷或胡志明市的燃油費為$191，飛美國則要$767。

香港機票稅費進入「加價期」，國泰長途來回稅位變相貴了近$400。想飛得精明，除了要選擇淡季出發，更要看準稅項調整的日期，才能鎖定最優惠成本。（圖片來源：Getty Images）

香港機票稅費調整以出票日期為準。雖然長途燃油附加費有所上漲，但可善用內地機場中轉的方式，靈活應對成本變動。（圖片來源：Getty Images）

