內地「小京都」！長江紅葉景點5選 高鐵3.5小時直達 睇盡絕美銀杏/紅楓/落羽松靚景

京都平替版｜長江紅葉景點5選！高鐵3個半鐘直達 睇盡絕美銀杏/紅楓/落羽松靚景

長沙位於湖南市，為長江中游以南、湘江下游的湘中平原，氣候四季分明，每個季節都有截然不同的風景，當中11月份秋季則是紅葉的天下，銀杏、紅楓、落羽松等相繼出現，無錢無假無時間去日本京都，這裡絕對是平替景點！今次精選長沙5大賞紅葉景點，包括鼎鼎大名的嶽麓山、烈士公園、松雅湖等，港人從西九龍站乘搭高鐵直達長沙南站，車程約3小時30分鐘，車費為$648起，不用轉車，非常方便。

長沙絕美紅葉景點1. 嶽麓山

嶽麓山座落在長沙湘江旁，是南嶽衡山的七十二峰之一，更被列入國家重點風景名勝區。嶽麓山風景秀美，每年11月中起山上的楓葉開始大片大片地變黃，然後再續漸轉變為亮麗的紅色，尤其以風景雅緻而聞名的「愛晚亭」，其四周被楓林包圍，亭前有一個小池塘，池中倒影將楓色互相輝映，置身其中尤如被紅橙黃三色層層疊疊的秋楓環抱，是一個充滿文化氣息的賞楓勝地。

「愛晚亭」，其四周被楓林包圍，亭前有一個小池塘，池中倒影將楓色互相輝映。（相片來源：晚和風@小紅書）

置身其中尤如被紅橙黃三色層層疊疊的秋楓環抱，是一個充滿文化氣息的賞楓勝地。（相片來源：晚和風@小紅書）

嶽麓山座落在長沙湘江旁，是南嶽衡山的七十二峰之一，更被列入國家重點風景名勝區。（相片來源：晚和風@小紅書）

嶽麓山

地址：長沙市登高路58號（地圖按此）

交通：高鐵長沙南站開車約36分鐘車程

長沙絕美紅葉景點2. 開福寺

位於長沙市開福區，建於五代十國時期後唐明宗天成二年（927年），主要殿堂包括山門、彌勒殿 （天王殿）、大雄寶殿、毗盧殿、觀音殿等，是長沙城內歷史最悠久、規模最大的佛教寺院之一，當地人不時會來這裡祈福。每年11月底寺內的銀杏變成金黃色，與紅牆、綠瓦、檐角、鐘樓等特色建築，打造成明亮而神聖的限定美景，滿有京都的西本願寺的感覺。

每年11月底寺內的銀杏變成金黃色。（相片來源：湘北小辣醬@小紅書）

與紅牆、綠瓦、檐角、鐘樓等特色建築，打造成明亮而神聖的限定美景。（相片來源：湘北小辣醬@小紅書）

位於長沙市開福區，是長沙城內歷史最悠久、規模最大的佛教寺院之一。（相片來源：湘北小辣醬@小紅書）

開福寺

地址：長沙市開福區新河開福寺路136號（地圖按此）

交通：長沙地鐵1號線開福寺站步行約10分鐘

長沙絕美紅葉景點3. 烈士公園

湖南烈士公園建於1951年，1953年完工開放，以紀念湖南革命先烈為主題，佔地2,149畝，面積非常大，明明位於市區，卻擁有自然山水風光，是長沙市內其中一個賞楓和落羽松的熱門地點。每到11月底，園內到處都是紅葉，尤其是遊船碼頭附近、紀念塔西側小徑、槭樹灣等楓林較為集中，而在夏島的長堤上甚至看到兩排落羽松，配上湖邊景色，是最人氣的打卡熱門。

佔地2149畝，面積非常大，是長沙市內其中一個賞楓和落羽松的熱門地點。（相片來源：出發吧陳發發@小紅書）

在夏島的長堤上甚至看到兩排落羽松，配上湖邊景色，是最人氣的打卡熱門。（相片來源：阿浪@小紅書）

每到11月底，園內到處都是紅葉，尤其是遊船碼頭附近。（相片來源：阿浪@小紅書）

烈士公園

地址：長沙市開福區清水塘街道四季花城社區東風路1號（地圖按此）

交通：長沙地鐵6號線烈士公園南站即達

長沙絕美紅葉景點4. 松雅湖濕地公園

松雅湖濕地公園總面積274.4公頃，包括松雅湖及其沿岸部分區域，具有湖泊、草木與森林沼澤、人工島嶼以及湖岸生態帶等複合生態景觀。每年秋季，松雅湖周邊便欣賞到色彩斑爛的銀杏、紅楓及落雨松，尤其是湖邊的橙紅色調落雨松，樹幹筆直高高聳，日落時分整片落雨松林被染成金色，自帶濾鏡，每個角度都美得犯規。

松雅湖濕地公園總面積274.4公頃，包括松雅湖及其沿岸部分區域，具有湖泊、草木與森林沼澤、人工島嶼以及湖岸生態帶等複合生態景觀。（相片來源：被遺忘的時光@小紅書）

湖邊的橙紅色調落雨松，樹幹筆直高高聳，每個角度都美得犯規。（相片來源：阿四旅行日記@小紅書）

每年秋季，松雅湖周邊便欣賞到色彩斑爛的銀杏、紅楓及落雨松。（相片來源：阿四旅行日記@小紅書）

松雅湖濕地公園

地址：湖南省長沙市長沙縣東三路118號（地圖按此）

交通：高鐵長沙南站開車約30分鐘車程

長沙絕美紅葉景點5. 巴溪洲

巴溪洲是湘江長沙段繼橘子洲、月亮島之後的第三大洲，洲上草木豐茂，主要是落雨松和銀杏，風光秀麗，四季景色皆美，是假日露營休閒的好去處。11月中至12月底是賞紅葉的最佳時機，銀杏廣場其銀杏樹分佈集中，無論樹林叢中還是樹下長椅都是絕美打卡位；而落雨松及一大片蘆葦則位於小橋附近，秋風拂面，能感受湘江畔獨特風情。

銀杏廣場其銀杏樹分佈集中，無論樹林叢中還是樹下長椅都是絕美打卡位。（相片來源：用色彩寫詩，用鏡頭自愛。@小紅書）

落雨松及一大片蘆葦則位於小橋附近，秋風拂面，能感受湘江畔獨特風情。（相片來源：攝影師TONI@小紅書）

巴溪洲是湘江長沙段繼橘子洲、月亮島之後的第三大洲，洲上草木豐茂，主要是落雨松和銀杏，風光秀麗，四季景色皆美，是假日露營休閒的好去處。（相片來源：攝影師TONI@小紅書）

巴溪洲

地址：湖南省長沙市岳麓區坪塘街道（地圖按此）

交通：高鐵長沙南站開車約48分鐘車程

