內地「借錢炒股」熱潮再起 A股融資餘額2.28萬億人幣創新高

內地股市。(資料圖片)

內地A股市場近期持續上揚，上證指數近日重返10年高位。與此同時，投資者透過融資方式「借錢炒股」的熱情明顯升溫。據《彭博》報道，內地股市融資餘額已達到2.28萬億元人民幣(約3,200億美元)，突破2015年創下的2.27萬億元紀錄，顯示市場情緒高漲。

報道指出，這一波融資買入主要集中在若干熱門股票。上月融資淨買入金額最高的是中國平安，達230億元，較第二名的貴州茅台高出50%。此外，近期市場焦點的芯片股，如中芯國際和寒武紀，也進入融資淨買入前十名。

2015年股災 導火線

回顧2015年的內地股市亦曾用槓桿交易一度火熱，惟缺乏監管的場外配資被視作引發此後「股災」導火線。然而，有分析師對今輪行情持樂觀態度。被譽為「中國最準分析師」的Lotus Asset Management投資總監洪灝表示，內地股市正迎來一輪迅猛漲勢，其力度可能「超出大眾想象」。他更表明，在今輪牛市中將無視技術層面的短期波動，堅守增長股倉位。

