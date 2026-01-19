內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度

2026 年首場強烈寒潮正式侵襲內地，北方多個省份已遭遇大範圍暴雪，交通受嚴重影響。中央氣象台已升級寒潮黃色預警，預計這股強烈冷空氣將持續南下。適逢明日為二十四節氣中的「大寒」，本港氣溫亦將下跌，由溫暖轉為寒冷，計劃北上或本地郊遊的朋友務必留意。

氣象部門升級寒潮黃色預警

中央氣象台於周日上午正式將寒潮預警升級為黃色級別。根據最新預測，隨著強冷空氣持續向南推進，內地中東部地區將出現大範圍的強降溫、雨雪及冰凍天氣。這股冷空氣預計於周二早晨抵達廣東省北部，並於周三起令南方氣溫持續下滑，部分地區更會出現雨夾雪或凍雨。其中貴州、廣西等南方省份，氣溫跌幅預計達12至14度，局部地區降幅更可能高達16度，氣象部門呼籲民眾必須採取足夠的防寒保暖措施。

中央氣象台於周日上午正式將寒潮預警升級為黃色級別。（圖片來源：Getty Images）

各地交通受阻與冰雪奇觀

受寒潮影響，北方多地已進入「嚴寒模式」。北京自周六起開始降雪，市內街道被厚厚的積雪覆蓋，呈現一片銀裝素裹的景致。截至周日中午，北京市平均降雪量為1.2毫米，其中豐台區千靈山錄得最高9.9毫米的降雪量。為確保公眾安全，當地政府已派員加緊清除馬路積雪，維持城市運作。

交通方面，暴雪導致內蒙古、山東及河南等多個省份的交通網絡大受打擊。多條主要高速公路因路面濕滑及積雪嚴重，需要實施緊急封閉管控。對於計劃在當地自駕遊或需要乘車往返各城市的旅客而言，行程大受延誤，建議出發前先查閱最新的交通通報。

北京自周六起開始降雪，市內街道被厚厚的積雪覆蓋，呈現一片銀裝素裹的景致。（圖片來源：Getty Images）

交通方面，暴雪導致內蒙古、山東及河南等多個省份的交通網絡大受打擊。（圖片來源：Getty Images）

然而，極寒天氣亦為部分地區帶來壯麗的自然景觀。在山東日照九仙山，低溫令山間溪流凝固成宏偉的「冰瀑」，樹枝亦被冰霜重重包裹，形成迷人的霧凇美景。儘管氣候嚴寒，仍吸引了不少遊客專程前往打卡及觀賞。在此提醒各位，前往觀賞冰雪美景時除了要注意保暖，亦要留意路面結冰情況，以免滑倒受傷。

在山東日照九仙山，低溫令山間溪流凝固成宏偉的「冰瀑」。（圖片來源：Yue@小紅書）

「大寒」襲港市區跌至 12 度

隨著冷空氣南下，本港天氣亦將有劇烈變化。1月20日（周二）適逢「大寒」，天文台預測一股強烈冬季季候風將於明晚抵達廣東沿岸。本港日間氣溫最高約21度，但隨後風勢增強，氣溫將顯著下降，1月21日（周三）早上預計跌至12度左右。

新界地區的降溫幅度更為驚人，打鼓嶺及上水等北部地區，氣溫或於16小時內由24度以上暴跌至僅6至8度。加上廣闊雲帶覆蓋，陽光將會消失，轉為陰暗濕冷的天氣，體感溫度會比實際氣溫更低。寒冷天氣預計持續至周五，市民外出時應準備足夠禦寒衣物，並留意天文台是否發出寒冷天氣警告。

隨著冷空氣南下，本港天氣亦將有劇烈變化。（圖片來源：香港天文台）

寒冷天氣預計持續至周五，市民外出時應準備足夠禦寒衣物。（圖片來源：Getty Images）

