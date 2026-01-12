內地 AI 促銷電話每日萬則「轟炸」香港，奈何無法可管？通訊辦建議一招自救

近年香港市民接獲促銷電話的頻率顯著上升，背後推手原來是日益普及的 AI 技術，而且更無法可管？根據《明報》的調查報導指出，有內地科技公司針對香港市場，推廣具備 AI 語音功能的自動撥號系統，而且相關做法獲法例豁免。

這些系統不僅能播放流利的廣東話預錄訊息，部分更具備初步的智能篩選功能，能夠自動記錄有興趣的客戶，再交由真人跟進。供應商聲稱，一套系統每日可發出高達 10,000 則電話，效率遠超傳統的人工撥打方式。

現行法例灰色地帶：為何《非應邀電子訊息條例》難以發揮效用？

面對如此龐大的電話「轟炸」，香港現行的《非應邀電子訊息條例》 (UEMO) 卻面臨執法上的巨大挑戰。通訊事務管理局辦公室指出，雖然該條例規管傳送預錄語音訊息的商業電子訊息，但對於「人對人互動」及「因應致電者傳達的資料而啟動的人工合成元素」的促銷電話則不適用。

廣告 廣告

報導中其中一個接觸到的內地電話銷售服務方案，就包括了可以直接由 AI 獲取聲音樣本後，在對話期間自行生成對白，正正位處法例的灰色地帶。

通訊辦建議：善用科技手段，安裝過濾軟體自保

針對這類難以從源頭根除的跨境促銷電話，通訊辦表示，當局一直與電訊營辦商合作，攔截帶有「+852」字頭的懷疑詐騙電話。然而，對於一般的商業促銷電話，最有效且直接的方法仍是「以技術反制技術」。

官方鼓勵公眾使用具備良好信譽的來電過濾應用程式，事實上，內地軟體供應商亦向媒體承認，只要用戶安裝了這類攔截軟體，AI 撥號系統就「肯定打不進去」。

更多內容：

內地 AI 促銷電話攻港 法例不管 有稱每日萬則自動錄音 通訊辦：鼓勵公眾用過濾服務

預防電騙反外洩個資？消委會調查 5 款廣告電話攔截 app，2 款會公開私人資料

大埔火災成電騙新招！偽冒 GovHK 發短訊 聲稱「誤點廣告即扣款」騙取銀行密碼

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk