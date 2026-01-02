內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

各位 Chiikawa 粉絲注意！繼上一輪瘋搶熱潮後，內地 KFC 宣布再度與 Chiikawa (吉伊卡哇) 聯乘，推出第二波全新周邊玩具！今次幾位主角不但換上超可愛的肯德基員工制服，人氣角色飛鼠和栗子饅頭更驚喜加盟。系列將於 2026年1月3日 正式開搶，想知點樣入手？即睇以下搶購全攻略！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

5款「可動」制服公仔曝光！飛鼠轉圈、栗子饅頭搖頭超治癒

今次聯乘最令人「心心眼」的，是 5 款玩具全部都有動態功能，而且全員穿上 KFC 紅白制服，極具收藏價值：

Chiikawa (吉伊卡哇)：搖擺招招手，彷彿在門口歡迎你。

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

Hachiware (小八貓)：微笑點點頭，招牌暖男形象爆燈。

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

Usagi (烏薩奇)：美味快快送，拿著炸雞送餐，非常生動。

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

Momonga (飛鼠)：發射轉圈圈，還原動漫中愛表現的性格。

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

Kurimanju (栗子饅頭)：搖頭擺擺手，一貫的前輩風範。

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

¥39.9 起食炸雞送玩具 隨機盲盒玩法

想帶佢地返屋企，就要購買指定的聯名套餐。今次共有兩款套餐選擇，價錢相當親民：

Chiikawa 玩具單人套餐 (¥39.9)：隨機送 1 款聯名玩具。

Chiikawa 玩具雙人套餐 (¥59.9)：隨機送 1 款聯名玩具。

注意： 玩具是隨機附送的，想要儲齊一套 5 款，可能要約埋成班朋友一齊食，或者考驗大家的運氣了！

廣告 廣告

內地KFC x Chiikawa聯乘第二彈｜1月3日開搶5款制服公仔！飛鼠/栗子饅頭登場 港人北上App落單攻略

香港人搶購注意！只限手機 App 落單 門市自助機無份

這是最重要的一點！這次活動只限線上渠道落單。

開搶日期：2026年1月3日

開始時間：早上 10:30 起

購買渠道：只限內地 KFC App 或 微信小程序 (WeChat Mini Program) 自助點餐。

避雷貼士：香港門市是沒有此活動的，而且即使身處內地門市，使用店內的自助點餐機亦無法購買此套餐。

建議各位香港粉絲北上過關前，先在手機設定好內地 KFC App 或微信小程序，綁定好電子支付（如 WeChat Pay HK 或 AlipayHK），一到 10:30 準時落單，手快有手慢冇！

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

搶購潮｜壽司郎聯乘CHIIKAWA引搶購潮 $129掛飾網上炒價變$700？

結業潮2025｜灣仔老字號馬來西亞菜「莎巴馬來西亞餐廳」重開3年再度結業 曾連續多年獲米芝蓮推介

結業潮2025｜長沙灣街坊中菜「老街坊菜館」最後倒數 12月13日結業 必食古法吊炸雞/鳳梨生炒骨/麻辣牛雜煲

結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「Cafe Crepe」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？