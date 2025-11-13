內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定

今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（網上圖片）

這款設計靈感來自於經典的拍立得相機，但又帶著獨家創新感，讓你在享受聖誕飲品的同時，也能成為街上最潮的拍照達人。冬日裡拿著這台相機，隨手捕捉每一分暖心時刻，絕對吸睛滿分。更重要的是，它不僅是個裝飾品，更包裝了星巴克的節日魔力，讓你感受到不一樣的聖誕氣息。

廣告 廣告

（網上圖片）

相機分了紅、綠兩色，內設種濾鏡相框，可以拍照及錄像。相機亦包含了傳輸線，可以傳到電腦存檔，或者過回手機再 upload 上社交平台都做到，難怪一上架就隨即被熱搶！

（網上圖片）

想像一下，喝著 Latte，手裡握著這個充滿復古風的 CCD 相機，是不是超有過節氣氛？不過這相機是內地限定，也聽說搶得很快，各位想拍下 2025 聖誕回憶的話，要去內地 Starbucks 看看了！

（網上圖片）

Aesop聖誕節日系列「倒數日曆」搶斷市！超心動限定禮盒，從熱賣潤手霜到線香套裝巡禮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流好物：

東京都美術館「名畫潤手霜」紀念品很搶手！以《星夜》、《向日葵》為靈感，潤手霜角還扣上「迷你畫作」吊飾

Van Cleef & Arpels四葉草新品來襲！聖誕禮物許願名單：轉換式項鍊＋雙面戒指

Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」