內地Starbucks聖誕限量「CCD相機」超搶手，復古影像更可愛地加入邊框濾鏡設定
今年 Starbucks 不只在杯子上下功夫，居然推出了一款超有復古 feel 的「CCD 相機」聖誕限定周邊！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這款設計靈感來自於經典的拍立得相機，但又帶著獨家創新感，讓你在享受聖誕飲品的同時，也能成為街上最潮的拍照達人。冬日裡拿著這台相機，隨手捕捉每一分暖心時刻，絕對吸睛滿分。更重要的是，它不僅是個裝飾品，更包裝了星巴克的節日魔力，讓你感受到不一樣的聖誕氣息。
相機分了紅、綠兩色，內設種濾鏡相框，可以拍照及錄像。相機亦包含了傳輸線，可以傳到電腦存檔，或者過回手機再 upload 上社交平台都做到，難怪一上架就隨即被熱搶！
想像一下，喝著 Latte，手裡握著這個充滿復古風的 CCD 相機，是不是超有過節氣氛？不過這相機是內地限定，也聽說搶得很快，各位想拍下 2025 聖誕回憶的話，要去內地 Starbucks 看看了！
