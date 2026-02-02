內地3年審結9.3萬宗毒品案 依托咪酯濫用第二多

【on.cc東網專訊】最高人民法院周一（2日）舉行新聞發布會，通報2023年至去年人民法院懲治新型毒品犯罪主要舉措和成效。上述期間，全國法院一審審結9.3萬宗毒品案件，判決發生法律效力的13.3萬名被告，其中2.7萬人判囚5年以上，重刑率達20%，高出同期全部刑事案件重刑率約13個百分點。

數據顯示，去年全國法院一審審結23,732宗毒品案件，延續自2015年以來的下降趨勢，較2015年高峰時期的13.9萬件下降82.93%，較前年的3.6萬件下降33.82%，已回落至2000年之前的水平。從審判工作情況看，當前毒品犯罪主要呈現五大特點，包括傳統毒品得到有效遏制，一些不法分子轉而瞄向醫療用麻醉藥品、精神藥品和新精神活性物質；涉案物質來源多元、種類多樣；涉案物質隱蔽性強、偽裝性強；濫用群體低齡化、犯罪主體年輕化；犯罪手段網絡化、智能化特徵突出。

從人民法院審理的毒品案件看，毒品濫用正發生明顯的結構性變化，依托咪酯濫用已遠超海洛英，成為僅次於冰毒排在第二位的毒品。新型毒品案件近三年「先急增後緩降」，呈波動式增長，其中廣東法院前年和去年審理的新型毒品案件分別佔82.6%、70.7%，主要為依托咪酯。

