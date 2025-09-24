內地95小花虞書欣負面新聞纏身 社交網站掀起脫粉潮

虞書欣

內地新生代女星虞書欣喺2015年出道，2020年憑陸綜《青春有你2》爆紅，之後參與唔少劇集及陸綜，例如與《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》及《永夜星河》，亮眼表現令佢躍升一線，圈粉無數。所謂人紅是非多，虞書欣近期負面新聞纏身，除咗面臨合作品牌解約，更疑遭全面封殺列入「劣跡藝人」。

早前虞書欣被2016年陸綜《一年級．畢業季》張昊玥影射霸凌，張昊玥喺社交網站出PO，表示自己喺2017至2019年期間遭到虞書欣帶頭長期霸凌及孤立，精神壓力導致佢患上憂鬱症，更因此留下後遺症，甚至一度服藥輕生，被家人發現後緊急送醫。呢個PO一出，隨即引起網民激烈討論及掀起掉粉潮。

虞書欣爺爺虞錫元任職內地國企「新余鋼鐵集團」，更傳係鋼鐵公會副主席，而佢爸爸虞丕杰係上海知名嘅企業家，係鋼鐵企業「華尚礦業」嘅負責人，更曾任多家房地產開發、資產管理及投資公司負責人。家族實力及財力雄厚嘅虞書欣近期被爆出其父親及家族企業捲入財富爭議，有傳媒爆料指其家族企業涉及非法佔用國企資金15億人民幣、高息民間借貸、公司税負率異常，被質疑有部分資產轉移、財務數據造假及偷税避稅等等。同時，佢爸爸亦被爆出被曝曾在「限高令」（限制高消費）期間，繼續以現金賺買名牌。

面對多方壓力嘅虞書欣，至今未有正面回應事件，有粉絲更發現佢取消近期嘅公開活動、粉絲應援金全額退回，而新劇嘅開拍計劃亦暫停，有媒體及網民指佢疑避走美國。而虞書欣原本有唔少品牌代言，不過爭議爆出後，有代言嘅品牌取消宣傳直播及將宣傳內容下架，亦有合作品牌表示正在進行內部評估。形象受損嘅虞書欣，其社交網站亦掀起脫粉潮，短短20日就有超過135萬粉絲取消關注。

