內地95小花虞書欣負面新聞纏身 社交網站掀起脫粉潮
內地新生代女星虞書欣喺2015年出道，2020年憑陸綜《青春有你2》爆紅，之後參與唔少劇集及陸綜，例如與《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》及《永夜星河》，亮眼表現令佢躍升一線，圈粉無數。所謂人紅是非多，虞書欣近期負面新聞纏身，除咗面臨合作品牌解約，更疑遭全面封殺列入「劣跡藝人」。
早前虞書欣被2016年陸綜《一年級．畢業季》張昊玥影射霸凌，張昊玥喺社交網站出PO，表示自己喺2017至2019年期間遭到虞書欣帶頭長期霸凌及孤立，精神壓力導致佢患上憂鬱症，更因此留下後遺症，甚至一度服藥輕生，被家人發現後緊急送醫。呢個PO一出，隨即引起網民激烈討論及掀起掉粉潮。
虞書欣爺爺虞錫元任職內地國企「新余鋼鐵集團」，更傳係鋼鐵公會副主席，而佢爸爸虞丕杰係上海知名嘅企業家，係鋼鐵企業「華尚礦業」嘅負責人，更曾任多家房地產開發、資產管理及投資公司負責人。家族實力及財力雄厚嘅虞書欣近期被爆出其父親及家族企業捲入財富爭議，有傳媒爆料指其家族企業涉及非法佔用國企資金15億人民幣、高息民間借貸、公司税負率異常，被質疑有部分資產轉移、財務數據造假及偷税避稅等等。同時，佢爸爸亦被爆出被曝曾在「限高令」（限制高消費）期間，繼續以現金賺買名牌。
面對多方壓力嘅虞書欣，至今未有正面回應事件，有粉絲更發現佢取消近期嘅公開活動、粉絲應援金全額退回，而新劇嘅開拍計劃亦暫停，有媒體及網民指佢疑避走美國。而虞書欣原本有唔少品牌代言，不過爭議爆出後，有代言嘅品牌取消宣傳直播及將宣傳內容下架，亦有合作品牌表示正在進行內部評估。形象受損嘅虞書欣，其社交網站亦掀起脫粉潮，短短20日就有超過135萬粉絲取消關注。
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林｜莊子璇遭網民狠批演技 不解導演收貨原因：你係走戲定做戲？
莊子璇（Hilary）2023年以大熱姿態摘下香港小姐冠軍，曾被安排擔任台慶及港姐決賽司儀、J Music主持，拍住陸浩明和師姐馮盈盈、宋宛穎主持資訊飲食節目《食好D》，備受TVB力捧，莊子璇亦有份出演劇集《金式森林》，與郭晉安飾演父女，郭晉安更大讚莊子璇，認為佢無讀過訓練班，但竟然識好多技巧，覺得佢好有慧根並希望莊子璇會攞到新人獎。不過，《金式森林》近日率先於內地平台播出，一班網民對莊子璇嘅演技又唔係咁嘅睇法，批評佢演技極生硬。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！
59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康就涉毒舊事發文道歉 太太馮翠珊留言鼓勵「老公加油！」
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
俠醫 ｜麥皓兒「自毁顏值」演基層家庭媽咪冇人認得？「我覺得作為一個演員應該係咁！」
踏入結局周，《俠醫》劇情發展高潮迭起。凌為民（陳豪飾）因謙仔病情惡化入院備受千夫所指、影響醫館及脈脈通聲譽。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
林峯為張馨月開派對慶祝35歲生日 送逾百萬翡翠手錶證名副其實「愛妻號」
45歲林峯與細10年內地模特兒張馨月育有女兒「格格」Luna，一家三口幸福滿滿；出名愛妻及愛囡嘅林峯不時帶同太太和女兒到唔同地方旅行，盡量抽時間陪家人。日前，林峯為張馨月舉行生日派對慶祝35歲生日，仲準備咗逾百萬嘅翡翠手錶畀太太做生日禮物，錫老婆錫到濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
黃子華High爆高唱《男親女愛》主題曲 音樂人Iris貼子華神Live片：超級回憶殺｜有片
黃子華和「Do姐」鄭裕玲主演的TVB劇集《男親女愛》多年來大受歡迎，當中由黃子華主唱的主題曲《藍天》亦是不少人的集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
31歲Justin Bieber「暖爸」模式全開！父愛爆登日常，也許寶貝兒子是他的甜蜜與責任的轉捩點
當大家還在聽《Baby》的時候，那時的Justin Bieber到時現在都變成了爸爸了！Justin Bieber不時上載與兒子Jack Blues的溫馨片段，從小腳板照到懷抱入睡的定格，畫面洋溢滿滿「初為人父」的柔軟與守護感，留言區清一色大讚「父愛爆燈」、「天王也有最溫柔的一面」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大師冇點你│甲骨文創辦人情史的啟示（李聲揚）
你越憎嗰個人，越睇唔起嗰個人（例如你嘅ex）—更加應該唔好沽晒。Just in case你真係睇錯人，日後佢成為首富，你都有份分享，唔使咁篤眼篤鼻。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《鱷魚之吻》專訪 談善言首演舞台劇做新「阿寶」葉念琛不在乎haters多：其實好多人比我更介意
葉念琛，暗黑愛情題材代表，有人會形容他的作品「MK」，但不得不承認，它們確是千禧年代經典。最近他有新嘗試，首度參與舞台劇，一手籌備、編劇兼投資Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 4 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 8 小時前