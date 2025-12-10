入嚟投票：食蝴蝶酥，你最鍾意邊款？
內地CPI按年漲0.7% 創21月高 國統局︰整治內卷式競爭成效顯現
國家統計局昨公布數據，顯示內地11月份居民消費價格(CPI)按年上漲0.7%，較10月加快0.5個百分點，符合市場預期，CPI升幅亦是2024年3月以來最大。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，國家各項宏觀政策不斷顯效，價格呈現積極變化，綜合整治「內卷式」競爭成效顯現。
11月份居民消費持續恢復，CPI環比(較上月)略降0.1%，同比(較去年同期)上漲0.7%。CPI同比漲幅較上月擴大0.5個百分點，是2024年3月以來最高。同比漲幅擴大，主要是食品價格由降轉漲拉動。食品價格由上月下降2.9%，轉為上漲0.2%，對CPI同比的影響由上月下拉0.54個百分點，轉為上拉0.04個百分點。
其中，鮮菜價格由上月下降7.3%轉為上漲14.5%，是連跌9個月後首次轉漲；鮮果價格由上月下降2.0%轉為上漲0.7%；牛肉和羊肉價格分別上漲6.2%和3.7%，漲幅均擴大；豬肉和禽肉類價格分別下降15.0%和0.6%，降幅均收窄。
能源方面，價格下降3.4%，降幅比上月擴大1個百分點，其中汽油價格降幅擴大至7.5%。扣除食品和能源價格的核心CPI，同比上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。
擴內需政策措施繼續顯效
服務和扣除能源的工業消費品價格分別上漲0.7%和2.1%。擴內需政策措施繼續顯效，令家用器具、服裝、機票、家政服務及在外餐飲價格均上漲。金飾品價格漲幅擴大至58.4%。
CPI環比下降0.1%的原因，主要受服務價格季節性下降影響，包括節後出行需求季節性回落，住宿、機票、旅行社收費和交通工具租賃費價格下降；加上房屋租賃進入淡季，房租下降；另亦受國際油價變動影響，國內汽油價格下降。
受國內部分行業供需結構優化、國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)按月上漲0.1%，按年下降2.2%，遜預期。
董莉娟指，國家各項宏觀政策不斷顯效，價格呈現積極變化。一是綜合整治「內卷式」競爭成效顯現，相關行業價格同比降幅收窄。重點行業產能治理持續推進，市場競爭秩序不斷優化，煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格同比降幅，均已連續多個月收窄；新能源車整車製造價格降幅比上月收窄0.6個百分點。
新興產業快速發展 相關行業價格漲
二是新興產業快速發展，帶動相關行業價格同比上漲。隨著國家新材料、具身智慧等行業的快速發展，以及推進綠色低碳轉型，相關行業需求增加。如外置儲存裝置及部件價格同比漲13.9%，石墨及碳素製品製造價格漲3.8%、服務消費機器人製造價格上漲1.1%等。三是消費潛力有效釋放，提振消費專項行動持續顯效帶動有關行業價格同比回升。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/內地cpi按年漲0.7-創21月高-國統局-整治內卷式競爭成效顯現/626882?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 18 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
黎智英女兒：父親的抗爭歲月已結束 釋放他對中國政府也有好處
壹傳媒創辦人黎智英剛於本周一（8 日）在獄中渡過 78 歲生辰，也是他在鐵窗下的第六個生日。身在海外的黎智英子女連日來接受多家傳媒訪問，講述父親的近況。女兒黎采說，每早醒來均希望那天就是父親回家的日子；她認為父親無罪，釋放他對中國政府也有好處。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 20 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 天前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 1 天前
【7-11】指定分店限時4天 買滿$100即享8折（即日起至13/12）
由即日起至12月13日，一連4日到指定7仔買滿$100即享8折優惠！有齊各款精選零食雪糕、啤酒汽水等等，趁有優惠快啲叫齊家人朋友一齊嚟7仔入貨！YAHOO著數 ・ 18 小時前
加拿曹不識「大」體慘食回力鏢
【Now Sports】阿特蘭大前鋒迪基達拉在周二擊敗車路士一役後，反諷敵軍翼鋒加拿曹賽前的言論。賽前，加拿曹（Alejandro Garnacho）聲稱自己已兩年沒有看過阿特蘭大的比賽，而這番話已徹底激怒這支意甲球隊的球員和球迷，甚至連意大利報章也指責這名阿根廷翼鋒目中無人。最終，阿特蘭大在這場歐聯比賽反勝車路士2:1，奠勝功臣迪基達拉（Charles De Ketelaere）賽後就這樣回應：「加拿曹說他對阿特蘭大了解不多，也許現在他知道我們了！他應該從都柏林奪得歐霸盃冠軍的那一刻起，就了解我們才對。」加拿曹在下半場67分鐘才後備入替，上陣後也沒有太大作為，反觀迪基達拉的數據十分突出，在比賽中貢獻1傳1射，而且完成了3次關鍵傳球，傳球成功率也高達八成七。now.com 體育 ・ 14 小時前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（10/12-14/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，金必氏提子果汁動物軟糖 $21.9/2件、Hershey's Kisses 牛奶朱古力/杏仁朱古力/特濃杏仁黑朱古力/曲奇忌廉朱古力 $29.9/2件、森永碎朱古力曲奇/Moonlight雞蛋曲奇/碎杏仁曲奇/瑪麗牛奶餅/檸檬碎白朱古力曲奇 $25.9/2盒、綾鷹綠茶/綾鷹特濃綠茶/綾鷹玉露綠茶/綾鷹黑豆焙茶 $16.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！
哎喲，日本的首都圈本該是高樓林立、櫻花滿街的繁華夢幻，誰知專家小組最新評估一出，7.3級直下地震最壞情況下，死傷1.8萬人、經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港幣），聽起來像災難片預告！小編刷到共同網頭條時心想，這不就是「地震版東京日劇」的續集嗎？來，咱們邊檢查地震包邊聊聊這份最新報告，保證不慌，只添點防災小撇步～Japhub日本集合 ・ 21 小時前
沙比隨時下「馬」：球員拼到最後一口氣
【Now Sports】皇家馬德里主場不敵曼城，教練沙比阿朗素帥位隨時不保，他輸波後感謝球員奮戰到底，不能要求更多。皇馬在這場周三歐聯被曼城反勝2:1，是繼西甲被切爾達所敗後，在主場兩連敗。球隊近8戰僅兩勝，如今在西甲落後宿敵巴塞隆拿4分，而在歐聯跌至第7位，西班牙傳媒廣泛指沙比阿朗素隨時烏紗不保。事實上，當皇馬於周日不敵切爾達後，球會高層已即時召開會議，而今仗被曼城打敗更可能成為沙比保帥戰的最後一根稻草。他賽後並沒怪責球員：「球員拼到最後一口氣，所以我沒有怨言。我為球員的態度感激不已，大家必須繼續前進。」「戰果並非我們所想，必須自我批判……不過繼續努力，相信可度過，因為一切事情總會過去，我深信大家可做到。」沙比續說。今仗建功者洛迪高則說：「這是對我們及他（沙比）而言的艱難時刻。事情不如意……我們想向人們展示，大家與教練團結一致。」now.com 體育 ・ 2 小時前