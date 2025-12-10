內地CPI按年漲0.7% 創21月高 國統局︰整治內卷式競爭成效顯現

消費者在山東省臨沂市平邑縣一家超市選購蔬菜。(新華社)

國家統計局昨公布數據，顯示內地11月份居民消費價格(CPI)按年上漲0.7%，較10月加快0.5個百分點，符合市場預期，CPI升幅亦是2024年3月以來最大。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，國家各項宏觀政策不斷顯效，價格呈現積極變化，綜合整治「內卷式」競爭成效顯現。

11月份居民消費持續恢復，CPI環比(較上月)略降0.1%，同比(較去年同期)上漲0.7%。CPI同比漲幅較上月擴大0.5個百分點，是2024年3月以來最高。同比漲幅擴大，主要是食品價格由降轉漲拉動。食品價格由上月下降2.9%，轉為上漲0.2%，對CPI同比的影響由上月下拉0.54個百分點，轉為上拉0.04個百分點。

其中，鮮菜價格由上月下降7.3%轉為上漲14.5%，是連跌9個月後首次轉漲；鮮果價格由上月下降2.0%轉為上漲0.7%；牛肉和羊肉價格分別上漲6.2%和3.7%，漲幅均擴大；豬肉和禽肉類價格分別下降15.0%和0.6%，降幅均收窄。

能源方面，價格下降3.4%，降幅比上月擴大1個百分點，其中汽油價格降幅擴大至7.5%。扣除食品和能源價格的核心CPI，同比上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。

擴內需政策措施繼續顯效

服務和扣除能源的工業消費品價格分別上漲0.7%和2.1%。擴內需政策措施繼續顯效，令家用器具、服裝、機票、家政服務及在外餐飲價格均上漲。金飾品價格漲幅擴大至58.4%。

CPI環比下降0.1%的原因，主要受服務價格季節性下降影響，包括節後出行需求季節性回落，住宿、機票、旅行社收費和交通工具租賃費價格下降；加上房屋租賃進入淡季，房租下降；另亦受國際油價變動影響，國內汽油價格下降。

受國內部分行業供需結構優化、國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)按月上漲0.1%，按年下降2.2%，遜預期。

董莉娟指，國家各項宏觀政策不斷顯效，價格呈現積極變化。一是綜合整治「內卷式」競爭成效顯現，相關行業價格同比降幅收窄。重點行業產能治理持續推進，市場競爭秩序不斷優化，煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格同比降幅，均已連續多個月收窄；新能源車整車製造價格降幅比上月收窄0.6個百分點。

新興產業快速發展 相關行業價格漲

二是新興產業快速發展，帶動相關行業價格同比上漲。隨著國家新材料、具身智慧等行業的快速發展，以及推進綠色低碳轉型，相關行業需求增加。如外置儲存裝置及部件價格同比漲13.9%，石墨及碳素製品製造價格漲3.8%、服務消費機器人製造價格上漲1.1%等。三是消費潛力有效釋放，提振消費專項行動持續顯效帶動有關行業價格同比回升。

