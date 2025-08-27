網上近日流傳一段疑發生在內地的影片，畫面顯示一輛Tesla電動車駛入停車場時突然失控「隊穿牆」，疑網民不禁質疑停車場是「豆腐渣」工程。

網上近日流傳一段疑發生在內地的影片，畫面顯示一輛Tesla電動車駛入停車場時突然失控「隊穿牆」，疑網民不禁質疑停車場是「豆腐渣」工程。

畫面所見拍攝於8月24日下午近1時，事發地點可見有簡體字稱有升降機赴電影院樓層，惟未知城市，該輛黑色的Tesla當時正向下彎坡轉入停車場B2層，惟期間擦撞左方牆壁，再失控越過對頭行車線，車速不高下仍撞穿右方牆壁。照片可見肇事車輛半個車頭埋入隔壁，惟牆身破裂位置相對工整。事後有人站在該車旁邊，但未知是否司機和乘客。

影片引發熱議，網民擔心涉及豆腐渣工程，調侃「（停車場）幅牆紙做」、「真正對穿牆」、「Tesla車身夠硬」、「豆腐牆加鐵甲車？」、「地面少少牆碎都無嘅？發泡膠嚟㗎」、「趕入場睇戲？」、「9又4分3號月台？」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/內地tesla失控-隊穿牆-停車場遭質疑豆腐渣-有片-/593391?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral