內塔尼亞胡赴美專機繞道避歐洲 涉戰爭罪行疑防止迫降被捕︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）前日（24 日）夜晚由特拉維夫前往美國出席聯合國大會並會晤美國總統特朗普，航程卻採用罕見的繞道路線。航班數據顯示，他的專機為避開部分歐洲國家領空，選擇沿地中海飛至直布羅陀海峽，大幅延長航程。

綜合外媒報道，航班追蹤網站顯示，內塔尼亞胡的專機只短暫飛越希臘及意大利領空，完全避開法國及西班牙上空。相比以往經過歐洲多國的直航路線，這次顯得迂迴。法國外交消息人士透露，法方曾批准以色列提出的飛越申請，但內塔尼亞胡最終選擇另行安排，原因不明。

總理辦公室並未解釋航線調整原因。兩週前，辦公室曾宣布部分記者及隨行人員不會同行，理由是「與座位和保安有關的技術安排」。以色列傳媒報道，實際是為了騰出更多載油量，以應付額外的航程需求。

去年 11 月，國際刑事法院（ICC）對內塔尼亞胡發出涉及戰爭罪及反人類罪的拘捕令。若他飛越屬於 ICC 成員國的歐洲國家領空，理論上可能面臨被迫降並遭逮捕的風險。以色列與美國並非 ICC 成員國。