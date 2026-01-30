內娛檀健次蠟像亮相香港杜莎夫人蠟像館 新春伊始打卡迎馬年 願望馬上實現

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - 香港杜莎夫人蠟像館迎來全能藝人檀健次的蠟像，即日起至2026年4月12日正式開啟為期近三個月的春季限時巡展。此次檀健次的蠟像入駐在魅力香江展區，以一身經典黑色西裝造型精緻亮相與遊客近距離互動，也為即將到來的新春佳節增添一抹璀璨星光。





內娛檀健次蠟像亮相香港杜莎夫人蠟像館



從舞台到螢幕：多向發展之路程



擁有「六邊形戰士」之稱的檀健次，多個領域的表現都令人眼前一亮。在影視方面，從《獵罪圖鑒》中冷靜睿智的畫像師沈翊，到《長相思》中層次分明、令人難忘的相柳與防風邶，他用細膩而富有張力的演技贏得廣泛認可。2025年，他更憑電影《被我弄丟的你》與電視劇《獵罪圖鑒2》入圍澳門國際影視節「金蓮花」最佳男主角，成為該獎項首位實現同屆影視雙提的演員，表演實力獲得權威肯定。



與此同時，檀健次在音樂領域同樣成績斐然，他先後發行的《DREAMS》、《煥》等個人專輯，展現他的創作深度與多樣性。單曲《蒙娜麗莎》不僅橫掃各大榜單，更在2025 TMEA盛典摘得「年度華語數字單曲」，本人也摘得「年度最佳全能歌手」稱號。2025年底，其第三張專輯的兩首先行曲《PROOF》、《DEAD REFLEX》一經發布，便迅速登頂多平台音樂榜單日榜榜首，再次印證其強大的音樂號召力。



此外，檀健次活躍於綜藝和時尚領域，一直持續釋放獨特魅力。2025年，他接連登上《ELLE》、《時尚芭莎》、《嘉人》三本主流時尚女刊封面，成為當年首位集齊三本五大女刊的男星，其中《ELLE》開年刊銷量更刷新行業記錄，展現他強大的商業價值與時尚表現力。



檀健次蠟像限時巡展開啟沈浸式星光體驗



此次檀健次的蠟像正式入駐在魅力香江展區，蠟像一身經典黑色西裝，高度還原的五官及其細節盡顯匠心工藝 ，被粉絲親切譽為「生圖的神」。本次蠟像巡展自2026年1月30日起至4月12日止，歷時近三個月，遊客不僅可以與蠟像近距離合影留念，還能通過展區內的互動裝置，感受檀健次在影視、音樂、時尚等領域的多元魅力，體驗「與偶像同框」的夢幻時刻，開啟專屬的星光旅程。



香港杜莎夫人蠟像館誠邀各地遊客以「和檀健次一起過新年！」為題，於2026年2月9日起至2月23日止，發布「新年願望是多多見面」活動的帖文，在社交平台公開分享在香港杜莎夫人蠟像館與 檀健次蠟像的創意合照或短片，並@檀健次與@香港杜莎夫人蠟像館，提及活動話題 #新年願望是多多見面 與 #香港杜莎夫人蠟像館，最具創意的參與者將有機會獲得神秘禮物。歡迎親臨太平山頂，與檀健次蠟像留下獨一無二的互動瞬間。



新春限定驚喜同步解鎖多重禮遇歡度佳節



為迎接新春佳節，香港杜莎夫人蠟像館特別推出多重限定禮遇。於2026年2月13至23日新年期間，凡購票入館的遊客，即可獲贈「神秘紅包盲卡」一張，內含隨機款式的館內名人蠟像小卡，每一張都是獨一無二的收藏品。館內同步設置「馬年迎春許願樹」，遊客可在此寫下對新一年的願望，寓意「馬上實現」。



為了進一步提升節日氛圍，香港杜莎夫人蠟像館加推限時特別優惠 - 「香港杜莎夫人蠟像館入場門票 + VR動感體驗連指定飲品組合套票」，讓沉浸式體驗更上一層樓。成人票價由港幣370激減至港幣285。



優惠套票詳情390元玩轉山頂



此外，香港杜莎夫人蠟像館還特別推出山頂纜車二合一及三合一套票，以更優惠的套餐價格，為遊客帶來更多驚喜與實惠。由即日起，遊客可於官方網站以成人優惠價港幣390元、小童及長者優惠價港幣320元，購買香港杜莎夫人蠟像館、來回山頂纜車及摩天台的三合一套票；遊客亦可以成人優惠價港幣335元、小童及長者優惠價港幣290元，購買香港杜莎夫人蠟像館和來回山頂纜車的二合一套票，優惠詳情列表如下：





廣告 廣告

套票內容

客人類別

價錢



三合一套票

（蠟像館＋來回山頂纜車＋摩天台）

成人

HK$390

小童及長者

（65歲或以上）同價

HK$320

2歲以下

免費



二合一套票

（蠟像館＋來回山頂纜車）

成人

HK$335

小童及長者

（65歲或以上）同價

HK$290

2歲以下

免費



三合一早晨優惠

（蠟像館＋來回山頂纜車＋摩天台）

成人

HK$380

小童及長者

（65歲或以上）同價

HK$310

2歲以下

免費



二合一早晨優惠

（蠟像館＋

來回山頂纜車）

成人

HK$325

小童及長者

（65歲或以上）同價

HK$275

2歲以下

免費



限時套票組合

(蠟像館 + VR動感體驗連指定飲品組合套票）

成人

HK$285

小童及長者

（65歲或以上）同價

HK$ 250

2歲以下

免費





誠邀各地遊客在春節期間蒞臨香港杜莎夫人蠟像館，與檀健次等眾多明星蠟像共度佳節，留下難忘的合影與回憶。

Hashtag: #MadameTussaudsHongKong #MeetMoreInTheNewYear #香港杜莎夫人蠟像館 #新年願望是多多見面



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港杜莎夫人蠟像館簡介

杜莎夫人蠟像館擁有超過250年的歷史，致力為賓客提供難忘的紅地毯體驗，讓您有機會與心中的名人巨星親密互動。目前，我們在全球擁有 17 間默林娛樂直營的杜莎夫人蠟像館，已招待過百萬賓客，讓紅遍全球的演員、您喜愛的明星、歌手以及運動健將與知名政要等，零距離地展現在您面前！我們持續與新一代名人巨星合作，透過製作栩栩如生的蠟像和提供沉浸式的互動科技，讓您彷彿置身於與真人相遇的夢幻氛圍中。



默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。



更多資訊，請瀏覽：

www.merlinentertainments.biz







新聞稿由客戶提供

