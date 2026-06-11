內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。
報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
配置134條自助通道和68個人工櫃枱
新皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。口岸配置134條自助通道和68個人工櫃枱，預計日通關流量20萬人次，高峰可達30萬人次，通關時間可由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，大大提升旅客通關效率。
據悉，新皇崗口岸聯檢大樓電力報裝容量總計59,874千伏安，是深圳口岸供電規模最大、保障等級最高的重點工程。口岸連接深圳灣超級總部基地、光明科學城、寶安國際機場等重點地區，串聯整個廣深港科技走廊，將成為集輻射大灣區、面向世界的集出入境口岸、立體綜合交通樞紐、城市活力公共空間於一體的現代化國家一級口岸。
口岸投入使用後，將與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。同時口岸還連通目前在建的穗莞深城際(前海-皇崗口岸段)，以及深廣中軸城際、深圳地鐵20號線，提升出行便利。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035728/內媒指新皇崗口岸7月啟用-通關只需5分鐘?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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專才客618萬買63 Pokfulam開放式戶 創同類單位5年來新高！原業主仍蝕1球離場
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3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞