內建渦輪風扇效果如何？HONOR WIN 散熱旗艦深度評測：S8 Elite 效能全開不降頻!

對於熱衷手機遊戲的玩家而言，效能與發熱往往是一場拉鋸戰。隨着處理器規格攀升，如何解決高負載下的積熱問題，成為各間廠方的頭等大事。HONOR 近期推出的全新旗艦 HONOR WIN，大膽地將物理散熱推向極致，機身內置一組 360 度渦輪風扇。究竟這套物理散熱方案能否讓高通最新處理器發揮出最強實力？我們隨即進行詳細測試。

物理散熱新思路：渦輪風扇能否降溫

HONOR WIN 最受關注的設計莫過於機背鏡頭組件旁的渦輪散熱風扇。廠方將其安置在右上角位置，有效避免日常使用時阻擋出風口，同時在防水防塵結構上作出了專門優化。當用家啟動高性能模式時，風扇會隨之運轉，機身亦會配合引擎聲效增加儀式感。在長時間運行高畫質 3D 遊戲的實測中，機身表面溫度能穩定維持在 42 度左右，對比傳統僅靠散熱貼與導熱管的手機，HONOR WIN 在控溫表現上確實展現出明顯優勢，避免了因過熱而導致的處理器降頻現象。

開箱配套與外型工藝

包裝配件方面，HONOR 依舊保持慷慨，隨機附贈 100W 超快充火牛、數據線以及專屬的透明保護殼，確保用家到手即用。機身設計採用金屬邊框搭配拉絲金屬外殼，視覺質感成熟穩重，圓潤的邊緣處理亦令握持手感更為紮實，不會因金屬材質而顯得刮手。機身右側除了一般按鍵外，更增設一粒 AI 自定義鍵，用家可根據習慣設置為相機快捷鍵或開啟 YOYO AI 服務，令操作靈活性大增。

網絡兼容性與系統優化

雖然測試樣本為內地版，但 HONOR WIN 在網絡支援上表現全面，已確認兼容香港各電訊商的 5G 網絡及最新的 Wi-Fi 7 標準。系統內建的 Game Manager 遊戲空間提供了豐富的電競功能，包括遊戲玩家極為看重的「充電分離」技術，能在邊玩邊充時直接由火牛供電而不經過電池，有效減少充電產生的熱量。配合畫質增強與幀率穩定技術，在高負載場景下依然能保持 60fps 的流暢體驗。

影像系統與旗艦規格表現

雖然這部手機側重散熱與效能，但影像配置並未妥協。HONOR WIN 搭載了由 5,000 萬像 OIS 主鏡、5,000 萬像長焦及 1,200 萬像廣角微距組成的三鏡頭系統。系統介面更顯示了 35mm 相機等效焦距，對於攝影愛好者來說非常實用。核心規格方面，手機配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，最高提供 16GB RAM 及 1TB ROM，並罕有地內建 10,000mAh 超大容量電池，無論是跑分成績還是續航表現，都位列目前手機市場的第一梯隊。

總結：針對硬核用家的誠意之作

HONOR WIN 透過內置渦輪風扇的設計，成功解決了高效能手機容易發熱的痛點，將硬件性能與溫控平衡得相當理想。配合頂級的晶片組合與超大電池容量，這部手機不僅適合重度遊戲玩家，對於追求極致效能穩定性的用家來說，亦是一個極具競爭力的選擇。現時國行版定價為 $4,999。(查詢：CityLink)