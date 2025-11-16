內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始

年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。

內田有紀是誰？她是《同一屋檐下》的日吉利奈，也是1995年版電影《花樣男子》的牧野杉菜，還是《華麗一族》的高須相子。由毫無雜質的清純，長成平和的優雅，但當中的活力，並沒有隨年月流失。

去年年中，內田有紀受邀請，為日本職棒養樂多燕子隊開球：「雖然年齡漸長，但依然受邀參加開球儀式，我懷著十分感恩的心情，登上投手丘。」作為「養樂多1000」產品宣傳大使，這位資深影星一出場，整個網絡都是她的身影。對比29年前的開球照，身型依舊纖細健康，整個人還是閃閃發亮。

要在50歲維持這樣的狀態，她對均衡飲食非常注重。每天早上，都會以一杯「綠拿鐵」開始。她所說的「綠拿鐵」，是指把菠菜、紅蘿蔔、蘋果一同打成果汁，不但補充身體所需的維他命C，也能令每個早上精神滿滿。長期維持這習慣，也能令臉色變得透亮淨白。

單憑綠拿鐵，已經知道內田有紀很喜歡蔬菜。當中，她尤其喜歡吃大白菜，也會生吃，因為不但口感會更鮮甜，也不會因為加熱而令營養流失。如果多天在街外吃，她會回復數天的「蔬菜放題」，以椰菜花和生白菜等去清腸胃，避免過度攝取糖分和油脂那些也是基本功。

在數年前，有一本日本雜誌把18歲和46歲的內田有紀合成在一起，讓兩位有紀超越時空登上封面。她回憶當時以Boylish氣質走紅的年代，她曾經感到非常迷惘，不知道自己的定位，內心也沒有太多自信。那年紀增長了，又有何感悟呢？「當然會對於各方面失去的東西感到焦慮，這時就更要接受當下的自己，並且別忘了對周遭的事懷有感謝的心。內心的餘裕，會讓你處在更成熟的狀態。」

