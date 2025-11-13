西洋劍KO壞蛋50歲美腿真相！ 柏原崇為她棄星路隱形戀情！

中二就當模特兒，劍技加笑容直接開外掛

1975年11月16日東京日本橋出生，O型血，165cm，從小被媽媽帶逛街就被星探撈走。小六開始拍廣告，中二正式當模特兒，1992年富士《その時、ハートは盗まれた》初登場，

青澀但那ボーイッシュ笑直接圈粉。隔年當ユニチカ泳裝女孩加視覺女王，粉絲刷：「這是漫畫主角吧？」她高二為了演藝退學藤村女子，專心衝事業。

殺手鐧是西洋劍——高中拿過東京第三，1997年《CAT'S EYE》裡劍技秒殺反派，帥到讓人尖叫！1994年主演《時をかける少女》，

單曲《TENCAを取ろう! -内田の野望-》直接オリコン冠軍，史上第一個新人女歌手王者。從那天起，她唱跳演全包，誰想到這開局這麼猛，後面會自己踩煞車？

歌手紅到發紫，卻突然轉舞台磨刀

發片像不要錢：《純情可憐乙女模様》1995年拿1位，《BABY'S GROWING UP》同年《花より男子》主題曲5位，カルピス廣告歌《明日は明日の風が吹く》3位，

KTV現在還在點。但2000年她覺得演技不夠，加入北區つかこうへい劇團第八期，休唱三年專攻舞台。粉絲當場傻眼：「Yuki不唱了？」她笑說：「舞台像重啟人生，從頭學～」

這招狠，2002年《北の国から 2002遺言》演到讓人哭。但巔峰時她丟震撼彈：11月28日宣布引退！原因是跟吉岡秀隆共演擦火花，閃婚決定收山。粉絲心碎留言：「野望呢？別走啊！」這段空白期，她像隱形人，誰知復出會這麼狠？

離婚後低調回歸，柏原崇退圈當她經紀人

2002年結婚，以為抓到幸福，2005年12月離婚，沒小孩。她在2022年《A-Studio+》說：「迷失一陣子，才決定回來。」2006年7月2日TBS《誰よりもママを愛す》復出，

演田村正和女兒，收視直接爆。事務所回バーニング，從此穩。復出不玩少女，直攻熟女：2010年BeeTV《30ハケン女が就職する方法♪》主演神林莉子，證明多面。

2014年大河《軍師官兵衛》演側室，獲封「時代劇天花板」。粉絲X刷：「Yuki回來了，螢幕亮了！」聲優也闖，2015年起配《アントマン》Hope van Dyne，

2023年《クアントマニア》還在熱映。私下大雷：離婚後跟《ビッグウイング》共演柏原崇談戀愛，對方退圈當她經紀人！2022年文春挖出，她節目含糊：「他最懂我，批評超直～」粉絲驚呼：「這是真愛還是職場戀神話？」

50歲大河連發，美腿依舊吸睛

復出後她變大河獵人：2018年《西郷どん》演龍馬姐，眼神深到入戲；《まんぷく》晨間劇首戰，溫柔到讓人想哭。2020年WOWOW《華麗なる一族》壓場，

2022年《フィクサー》S3和唐沢、古田聯手，評價炸。2024年《燕は戻ってこない》探女性議題。2025年更猛：4月14日到6月23日富士《続・続・最後から二番目の恋》第3期，

和小泉今日子、中井貴一重聚，3月12日報知po她「激變」造型，網友：「認不出但超有味！」7月8日到9月2日朝日《誘拐の日》演水原由紀子；

7月9日到9月10日日テレ《ちはやふる-めぐり-》演藍沢塔子。電影：2024年《劇場版ドクターX FINAL》演城之内博美；《劇場版 孤独のグルメ》演篠原夏美；

2025年1月10日東寶《劇映画 孤独のグルメ》演志穂，主題曲ザ・クロマニヨンズ「空腹と俺」。2023年10月美腳大賞獲獎，和藤岡弘、孫女同台，

調侃：「腿是我的第二張臉～」CM：2023年ロート復歸、2024年ヤクルト豆乳和DJ KOO。50歲活力到讓後輩跪！

社群低調但粉絲超熱，異父妹合照融化人心

IG @uchida_yuki 2.7萬粉，貼文少但精，像2025年7月po異父妹澪奈照「家族の絆」，破千讚。X沒官方，粉絲團@ucdyk_jpn_fan 2147粉狂po舊MV新劇。

2025年8月17日Abema採訪她和澪奈（20歲差，スポニチ7月8日報），她說：「妹妹是充電器，媽媽帝王切開生她超強～」粉絲：「Yuki當姐好暖！」

X搜「内田有紀 美脚」滿屏「50歲還辣翻」「大河Yuki永遠偶像」。2024年東京ドラマアウォード和草なぎ同台，網友：「氣場壓全場！」ORICON 2024年12月她自評100分，

和浜辺美波並列，粉絲：「滿分理所當然！」10月30日オリコンpo她50歲喜悅視頻67讚，10月14日談「人生100年半分來了！やったー！」396讚，網友：「無邪気可愛爆！」粉絲從90年代追到今，像老戰友。

音樂遺產閃閃，舞台野望燒不盡

歌手根還在：《Da.i.su.ki.》1997年29位還在傳唱。2010年復出偶爾回舞台，《ばかもの》主演出獲日本電影プロ大賞。

2025年po暗示新音樂：「野望還在燒～」粉絲猜演唱會。書籍《有紀と月と太陽と》1995年熱賣。業界：「劍加笑容，雙殺。」她說「演到不能動」，超有衝勁！

Japhub小編有話說

呼，內田有紀這50年聽完有沒有被圈粉？從短髮偶像到大河女王，再到低調戀情的隱形守護，她用劍和笑容砍出一條路。

IG po「家族の絆」暖到爆。如果你懷舊，從《時をかける少女》重溫；愛熟女戲，追2025年《劇映画 孤独のグルメ》。

記得正版，下次扒誰？留言衝！（小八卦：她的劍技我超想學😂）早安，記得帥氣，像她一樣！