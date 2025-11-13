黑色星期五優惠大合集！
西洋劍KO壞蛋50歲美腿真相！ 柏原崇為她棄星路隱形戀情！
西洋劍KO壞蛋50歲美腿真相！ 柏原崇為她棄星路隱形戀情！
中二就當模特兒，劍技加笑容直接開外掛
1975年11月16日東京日本橋出生，O型血，165cm，從小被媽媽帶逛街就被星探撈走。小六開始拍廣告，中二正式當模特兒，1992年富士《その時、ハートは盗まれた》初登場，
青澀但那ボーイッシュ笑直接圈粉。隔年當ユニチカ泳裝女孩加視覺女王，粉絲刷：「這是漫畫主角吧？」她高二為了演藝退學藤村女子，專心衝事業。
殺手鐧是西洋劍——高中拿過東京第三，1997年《CAT'S EYE》裡劍技秒殺反派，帥到讓人尖叫！1994年主演《時をかける少女》，
單曲《TENCAを取ろう! -内田の野望-》直接オリコン冠軍，史上第一個新人女歌手王者。從那天起，她唱跳演全包，誰想到這開局這麼猛，後面會自己踩煞車？
歌手紅到發紫，卻突然轉舞台磨刀
發片像不要錢：《純情可憐乙女模様》1995年拿1位，《BABY'S GROWING UP》同年《花より男子》主題曲5位，カルピス廣告歌《明日は明日の風が吹く》3位，
KTV現在還在點。但2000年她覺得演技不夠，加入北區つかこうへい劇團第八期，休唱三年專攻舞台。粉絲當場傻眼：「Yuki不唱了？」她笑說：「舞台像重啟人生，從頭學～」
這招狠，2002年《北の国から 2002遺言》演到讓人哭。但巔峰時她丟震撼彈：11月28日宣布引退！原因是跟吉岡秀隆共演擦火花，閃婚決定收山。粉絲心碎留言：「野望呢？別走啊！」這段空白期，她像隱形人，誰知復出會這麼狠？
離婚後低調回歸，柏原崇退圈當她經紀人
2002年結婚，以為抓到幸福，2005年12月離婚，沒小孩。她在2022年《A-Studio+》說：「迷失一陣子，才決定回來。」2006年7月2日TBS《誰よりもママを愛す》復出，
演田村正和女兒，收視直接爆。事務所回バーニング，從此穩。復出不玩少女，直攻熟女：2010年BeeTV《30ハケン女が就職する方法♪》主演神林莉子，證明多面。
2014年大河《軍師官兵衛》演側室，獲封「時代劇天花板」。粉絲X刷：「Yuki回來了，螢幕亮了！」聲優也闖，2015年起配《アントマン》Hope van Dyne，
2023年《クアントマニア》還在熱映。私下大雷：離婚後跟《ビッグウイング》共演柏原崇談戀愛，對方退圈當她經紀人！2022年文春挖出，她節目含糊：「他最懂我，批評超直～」粉絲驚呼：「這是真愛還是職場戀神話？」
50歲大河連發，美腿依舊吸睛
復出後她變大河獵人：2018年《西郷どん》演龍馬姐，眼神深到入戲；《まんぷく》晨間劇首戰，溫柔到讓人想哭。2020年WOWOW《華麗なる一族》壓場，
2022年《フィクサー》S3和唐沢、古田聯手，評價炸。2024年《燕は戻ってこない》探女性議題。2025年更猛：4月14日到6月23日富士《続・続・最後から二番目の恋》第3期，
和小泉今日子、中井貴一重聚，3月12日報知po她「激變」造型，網友：「認不出但超有味！」7月8日到9月2日朝日《誘拐の日》演水原由紀子；
7月9日到9月10日日テレ《ちはやふる-めぐり-》演藍沢塔子。電影：2024年《劇場版ドクターX FINAL》演城之内博美；《劇場版 孤独のグルメ》演篠原夏美；
2025年1月10日東寶《劇映画 孤独のグルメ》演志穂，主題曲ザ・クロマニヨンズ「空腹と俺」。2023年10月美腳大賞獲獎，和藤岡弘、孫女同台，
調侃：「腿是我的第二張臉～」CM：2023年ロート復歸、2024年ヤクルト豆乳和DJ KOO。50歲活力到讓後輩跪！
社群低調但粉絲超熱，異父妹合照融化人心
IG @uchida_yuki 2.7萬粉，貼文少但精，像2025年7月po異父妹澪奈照「家族の絆」，破千讚。X沒官方，粉絲團@ucdyk_jpn_fan 2147粉狂po舊MV新劇。
2025年8月17日Abema採訪她和澪奈（20歲差，スポニチ7月8日報），她說：「妹妹是充電器，媽媽帝王切開生她超強～」粉絲：「Yuki當姐好暖！」
X搜「内田有紀 美脚」滿屏「50歲還辣翻」「大河Yuki永遠偶像」。2024年東京ドラマアウォード和草なぎ同台，網友：「氣場壓全場！」ORICON 2024年12月她自評100分，
和浜辺美波並列，粉絲：「滿分理所當然！」10月30日オリコンpo她50歲喜悅視頻67讚，10月14日談「人生100年半分來了！やったー！」396讚，網友：「無邪気可愛爆！」粉絲從90年代追到今，像老戰友。
音樂遺產閃閃，舞台野望燒不盡
歌手根還在：《Da.i.su.ki.》1997年29位還在傳唱。2010年復出偶爾回舞台，《ばかもの》主演出獲日本電影プロ大賞。
2025年po暗示新音樂：「野望還在燒～」粉絲猜演唱會。書籍《有紀と月と太陽と》1995年熱賣。業界：「劍加笑容，雙殺。」她說「演到不能動」，超有衝勁！
Japhub小編有話說
呼，內田有紀這50年聽完有沒有被圈粉？從短髮偶像到大河女王，再到低調戀情的隱形守護，她用劍和笑容砍出一條路。
IG po「家族の絆」暖到爆。如果你懷舊，從《時をかける少女》重溫；愛熟女戲，追2025年《劇映画 孤独のグルメ》。
記得正版，下次扒誰？留言衝！（小八卦：她的劍技我超想學😂）早安，記得帥氣，像她一樣！
其他人也在看
【7-11】港式燒賣魚蛋$11/10粒 (只限13/11）
7仔食檔再推快閃優惠，今日下午2點後，燒賣魚蛋一律只需$11！燒賣可以配「蒜香豉油」同「蔥香豉油」 ，魚蛋可以配「咖喱汁」同「沙爹汁」，而且一份只需加$3仲可以換購可口可樂、芬達、雪碧或玉泉330毫升！YAHOO著數 ・ 17 小時前
Jennie針織穿搭4招公式！秋冬日常造型靈感，「這樣穿」保暖又時髦
作為時尚風向指標的Jennie，近期在IG曬出旅遊照，以一身身細膩灰色針織造型征服鏡頭。柔軟線條貼合身形，勾勒慵懶又精緻的氛圍，極簡色調與微份量肌膚留白，為秋冬造型增添性感張力。從輕盈針織上衣、鬆弛開襟外套，搭配修身長裙與休閒套裝，原本偏向居家與冬日的材質也能穿出旅行日常的新節奏。本文整理了Jennie針織穿搭4公式，成為秋冬氣質與率性並存的必備造型。bella儂儂 ・ 13 小時前
《港樓》加州花園雙號屋900萬沽 為近期新低價
中原地產表示，加州花園新近錄得翠柏路雙號屋，單位建築面積1,768平方呎，實用面積1,198平方呎，花園面積約729平方呎，三房連套房間隔，連雙車位，開價約1,080萬元，日前議價後以900萬元沽出，實用面積平均呎價約7,513元，屬屋苑近期新低價成交。 新買家為區內租客，已睇樓約兩年時間，感樓價已見底，決定轉租為買，見屋苑環境舒適，單位價錢吸引，即購入單位自用。據了解，原業主於2008年以680萬元買入單位，持貨17年，現轉手賬面獲利220萬元離場，單位期內升值32.4%。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 13 小時前
柏原崇頸肩痛住院半年內幕！ 情書紅爆後消失48歲轉型！
1977年3月16日神戶出生，A型血，178cm，本來想當老師，誰知1993年16歲隨手參加《Junon》第6屆SUPER BOY，一張臉直接拿グランプリ，Stardust當場簽下。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
《港樓》美聯：內地買家首10個月投入港樓逾千億元 創紀錄同期新高
據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年首10個月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)在香港一二手住宅市場的註冊量共錄11,121宗，按年上升約14.3%；金額方面，期間內地買家涉及約1,065.4億元，亦較去年同期增加約2.7%，宗數與金額同創紀錄同期新高。AASTOCKS ・ 14 小時前
聖誕送禮推薦 2025｜實用之選用科技傳遞心意 iPhone 17 Pro/iPhone Air/Apple Watch Series 11
聖誕鈴聲即將響起，又到了挑選禮物的溫馨時刻。今年不妨考慮 Apple 的最新產品系列，無論是送給熱愛攝影的朋友、注重健康的家人，還是犒賞辛苦一年的自己，都能在 Apple 的產品線中找到最合適的選擇。更貼心的是，每件禮物都附有實用的使用小貼士，讓收禮者能更快上手，享受科技帶來的便利生活。 攝影愛好者的最佳拍檔 對於喜歡用鏡頭記錄生活的朋友，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 絕對是夢寐以求的禮物。這兩款手機搭載了 Apple 史上最強大的相機系統，三個 4800 萬像素融合相機——包括主相機、超廣角及全新長焦距相機——提供相當於 8 個鏡頭的拍攝能力，光學變焦更達到驚人的 8 倍，無論是遠景特寫還是廣角風景都能輕鬆捕捉。 前置相機同樣令人驚艷，1800 萬像素的 Center Stage 設計讓自拍體驗提升到全新境界。對於專業創作者，全新的 ProRes RAW、Apple Log 2 及 Genlock 影片功能，讓 iPhone 能無縫融入各種規模的製作項目。機身採用陶瓷晶體護面 2 (Ceramic Shield 2)，抗刮能力提升...men’s Reads ・ 11 小時前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 12 小時前
62歲李連杰「逆齡回春」！脫衣打臉換心臟傳言，氣色紅潤、精神飽滿全靠這幾招
62歲「功夫皇帝」李連杰近年狀態驚人回春！他日前在社群曬出近照，頭髮烏黑、氣色紅潤，動作俐落有勁，整個人看起來比實際年齡年輕許多。和過去因病顯得消瘦憔悴的樣子相比，彷彿完全變了個人，讓網友驚呼：「這也太逆齡了吧！」姊妹淘 ・ 14 小時前
「在冰島，學習放下控制」冰島式哲學：Þetta Reddast！一切都會好起來｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
如果你的旅行清單上，渴望的是陽光沙灘、舒適宜人的咖啡館，那麼我會說，冰島絕對不是你的理想之地。這個北大西洋上的島嶼，是一個毫不留情的巨人，它的美是粗獷的、孤獨的，充滿了呼嘯的風聲與不確定的天氣。它會用狂風將你吹得東倒西歪，用暴雨將你淋得措手不及，隨時可能封鎖道路，打亂你精心規劃的行程。冰島考驗的，不只是你對美景的嚮往，更是你對「不完美」的適應能力。但在這個巨人腳下，只有那些願意接受挑戰、放下控制的人，才能真正收穫到無可比擬的風景與感悟。Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
寶可夢粉絲尖叫！全球首座戶外「PokéPark KANTO」登場，主題森林、道館、旋轉木馬全曝光！
首先推薦的是長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接您的是西獅海壬噴...styletc ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
家裡的電視正好缺一根電視棒？不妨考慮一下秋季 Prime Day 正在 Amazon 上大促的多款 Fire TV 電視棒。其中 Fire TV Stick HD 和 4K 都是歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
男星穿搭神技一次看！跟著朴寶劍、玉澤演、劉以豪穿出高級感，V這套皮衣帥出新高度
男星穿搭技巧： V（金泰亨）同色系穿搭、都會叛逆皮革高手 V（金泰亨）這次以CELINE 深棕皮革外套搭配同色長褲現身，全身俐落廓形讓人感受到都市叛逆氣息，他選擇霧面皮革與簡潔線條對比，巧妙在沉穩色系中透出鋒芒，展現自由與自信。單色系的層次感與材質對...styletc ・ 14 小時前
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散...styletc ・ 14 小時前
《你旁觀的罪》全少妮「高冷臉」太時髦！Hush Cut、Sleek Bun，4款髮型打造高級厭世感，個性女子必學
全少妮「個性髮型」圖鑑：高層次Hush Cut這款髮型是近年韓國最流行的Hush Cut（或稱狼尾剪），完美展現了全少妮的慵懶與個性感。其特色在於明顯的高層次剪裁，髮尾削得較薄，創造出自然的蓬鬆與線條感。搭配空氣感的瀏海，不僅能巧妙地修飾顴骨與臉頰線條，更營造出一種剛睡...styletc ・ 14 小時前
橫財7年天堂到借貸地獄？ 伯父遺產稅款未繳曝光！
哎喲，東京的房產本該是穩穩的傳家寶，誰知40多年前過世的伯父留下一塊離車站5分鐘的70坪土地加獨棟屋，因名義沒變更、伯母近年過世還欠稅，相關單位循線找到唯一繼承人大川！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
《超級機器人大戰Y》DLC第一彈11月21日推出，收錄《銀河旋風》《The Big O》《風都偵探》
萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《超級機器人大戰》系列最新作品《超級機器人大戰Y》的DLC①即將於11月21日發布。 DLC①收錄了《銀河旋風》、《The Big O》及《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》3部作品，玩家將可以享受與這3部作品有關的追加區域任務及追加可遊玩機體。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 16 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
馮允謙明年首開個人戶外騷 海報曝光Blue Moon般難能可貴
「唱作王子」馮允謙（Jay）早前以「J星文」透露即將開戶外騷大賣關子，引起熱話。演唱會海報終於曝光，正式宣布，明年1月17-18日於西九文化區安盛竹翠公園，舉行《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前