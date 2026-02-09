黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
內田理央私下竟是電動宅女！ 為何從模特兒變成戲劇女王？
內田理央凍齡甜美臉蛋藏實力，時尚圈轉戰戲劇圈引爆熱議！
內田理央以166公分的高挑身材和O型血的隨性魅力，成為大眾眼中的凍齡美魔女，她的五官精緻，笑起來帶點小惡魔的俏皮，皮膚白皙光滑，總給人一種永遠20出頭的錯覺。
近期她主演的戲劇頻頻上檔，從職場喜劇到懸疑題材，都讓網友直呼她的氣質多變，時而御姐范十足，時而可愛到融化人心。吃瓜群眾熱議她私下是個愛打電動的宅女，
平日裡穿搭簡約卻充滿時尚感，像是街頭隨拍都能變成封面級大片。她的外型不只圈粉女性粉絲，連男性觀眾也讚不絕口，說她是「演什麼像什麼」的實力派。
這種從模特兒轉型演員的反差，讓她的人氣持續發酵，社群上滿是她的穿搭分享和戲劇剪輯。
從選秀新人到多產女王，宅女本色助她征服螢幕
內田理央剛入行時，像個好奇寶寶般摸索娛樂圈，從時尚雜誌封面起步，逐漸接觸戲劇小角色，憑著天生好比例和親切笑容，很快就抓住機會。起初她演的配角多是活潑型女孩，
後來挑戰更多層次，像是職場女性或內心糾結的角色，每一次轉變都讓人看到她的成長。隨著曝光增加，她開始主持節目和拍廣告，粉絲從時尚迷擴大到戲劇愛好者。
網路上有人分享，「她的眼神總能傳達細膩情緒」，這種自然演繹讓她從邊緣變成焦點。私下她愛窩在家打遊戲，這個習慣反而讓她更接地氣，
角色詮釋時多了一絲真實感。她的故事像一場蛻變，從選秀女孩變成多產女王，總是用努力回饋期待。
職場BL喜劇爆笑開場，告白混戰讓人捧腹難忘
內田理央在大叔的愛中飾演荒井千鶴，這部作品以職場為背景，講述男主角春田創一被上司黑澤和後輩牧同時追求的荒謔故事，她在劇中是春田的青梅竹馬，起初冷眼旁觀，
後來加入混戰，表情從驚訝轉為嫉妒，眉頭一皺就帶出內心戲。劇情從部長黑澤的手機偷拍照曝光開始，春田慌張逃避，牧則溫柔進攻，千鶴的介入像一記轉折，
導致三人關係糾纏不清。高潮時她大膽表態，場面混亂到讓觀眾笑噴，畫面切換快速，伴隨搞笑音效，春田的尷尬臉龐和她的生氣模樣形成強烈對比。
這部戲不只賣萌，還探討愛情界線，讓內田理央的喜劇天分大放異彩。
鄉民留言刷爆版面，凍齡外型引發穿搭熱潮
內田理央的新劇一播，PTT上就湧現討論，有人說「她的凍齡臉蛋簡直是人間奇蹟，看完膝蓋軟了，得重溫舊作補充能量」，
另一位網友分享「從假面騎士到大叔的愛，她演技進化太猛，感覺像在跟你聊天」。
Dcard討論區也熱鬧，「內田理央的穿搭太會，隨便一件T恤都變時尚，粉絲紛紛模仿」，
還有人貼圖表示「這氣質多變，御姐模式一開誰擋得住」。推特上海外粉絲留言，「內田理央來台灣玩夜市，親民到爆，值得追蹤」，
甚至有分析「她的宅女屬性讓角色更有層次，像國家級寶藏」。這些反饋讓她的人氣像野火般蔓延，鄉民預測她未來會更紅。
Japhub小編有話說
內田理央從模特兒轉型演員，靠實力站穩腳跟，她的凍齡魅力和多變風格讓人佩服，中肯來說是圈內的潛力股，值得持續關注。
涉艾普斯坦案 挪威資深外交官尤爾請辭
（法新社奧斯陸8日電） 挪威外交部今天表示，在當局針對挪威駐約旦及伊拉克大使尤爾（Mona Juul）與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯展開調查後，尤爾本人已經請辭。這位資深外交官因涉嫌與艾普斯坦有關聯，已於2日遭暫時停職以待調查。
大角咀醉女街頭持刀被捕 街坊聞巨響誤會開槍
大角咀發生持刀案。今日(8日)凌晨零時許，警方接報，指一名女子持刀在角祥街徘徊。警員接報到場後，發現該名年約40歲的女子手持菜刀，身上有酒氣。警員其後成功勸阻對方，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名將她拘捕；女事主由救護車送往廣華醫院接受檢查，事件中無人受傷。
馬思純孖黃明昊「母子」合體 扭腰乞籮大跳辣舞
【on.cc東網專訊】金馬影后馬思純不止演技出眾，原來跳唱俱佳，昨晚（7日）馬思純擔任內地歌手黃明昊的演唱會嘉賓，兩人在電影《我的媽耶》中飾演「母子」，今次母子合體大跳辣舞《沒有明天》，馬思純以低胸連身短裙配黑色皮褸上陣，性感火辣，她做出扭腰及乞籮動作，意態撩人
iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？
2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。
【7-11】買麵包 送淳茶舍冷萃茶（即日起至13/02）
今個星期到7-eleven買任何7-SELECT麵包，送淳茶舍冷萃茶（500毫升），幫你快速充電！
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
Rosé Levi’s廣告「背影」視角太吸引！Super Bowl超級碗首發片段，鎖定野玫瑰同款牛仔褲
BLACKPINK四閨女輪流發布新動向，Lisa擔任Shiseido代言、Jisoo又加持Pokémon，Rosé就來亮相Levi’s廣告，並在歐美娛樂音樂盛會超級碗Super Bowl首度播出。Levi’s宣傳大片以「背影」視角，拍著Rosé背影，並訴說原創背後的傳奇故事。
唱錢 ｜ 森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾
今集繼續有超強素人登場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻Melody，及「曾比特戰友」劉漢盛。
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。
女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。事實上，Lisa 近年在時尚與商業...
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
蔡一傑59歲延開22席生日宴 外地Fans趕飛機到賀好感動 願望大家健康開心
草蜢的蔡一傑59歲快樂生辰，日前他在九龍城的酒樓筵開22席，與大約300位歌迷舉行生日晚宴，傑少親友和前輩查小欣亦來到賀。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！