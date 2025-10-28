江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
法學生變怪屋偵探轉型真相！ 內田理央15年轉型路全曝光！
大學法學院被挖角
內田理央91年9月27東京八王子出生，166公分O型血，日本大學法学部2014畢業。大二被LesPros看上，一週後就去試鏡，2010年4月直接在《アイドルの穴》出道😲。
粉絲翻舊照笑：「當年還是個害羞法學生，現在回頭看超反轉！」
日テレジェニック直接起飛
2010年6月拿到日テレジェニック，9月發DVD《ぴ・り・お・ど》，グラビア圈瞬間圈粉。2011年跟清水富美加一起辦聖誕趴，X留言：「那時候超青澀，現在轉型太神😂」
假面騎士霧子童年回憶殺
2014年10月《假面騎士Drive》演詩島霧子，劇場版《サプライズ・フューチャー》人氣續爆。X刷屏：「霧子姐姐永遠的神！」同年轉MOREモデル，還拿ベストフンドシストアワード，業界笑稱「多才辣妹」。
血まみれチェーンソー初主演瘋狂
2016年主演《血まみれスケバンチェーンソー》，セーラー服配ふんどし揮チェーンソー，預告片X瘋傳：「這反差誰頂得住😏」同年《月薪嬌妻》演五十嵐安奈，超主動戀愛腦讓觀眾又愛又恨。
おっさんずラブちず拿獎洗版
2018年《おっさんずラブ》演荒井ちず，拿第22回日刊スポーツ助演女優賞。#だーりおおっさんず 上熱搜，粉絲轉直球粉。
向かいのバズる家族主演轉型
2019年主演《向かいのバズる家族》演大森桃江，SNSバズる女子的糾結超真實。X粉絲戰：「桃江心癢癢，內田演活了😍」同年《來世ではちゃんとします》系列圈更多粉。
疫情開YouTube親民日常
2020年7月開《だーりおCHANNEL》，24.2萬註冊、2000萬再生。2025年8月31日X貼ワンピースカード輸給大原優乃：「練習一個月還是輸，但超開心」粉絲回：「輸嬌萌翻天😂」
舞台與パンドラ跨界煙火
2022年《パンドラの果実》、《ロマンス暴風域》、《耳をすませば》演夕子，舞台《二次会のひとたち》篠田花。業界評：「舞台氣場不輸螢幕！」
嗤う淑女壞女與おっさんず劇場版
2023年主演《嗤う淑女》演蒲生美智留，劇場版《おっさんずラブ ～LOVE or DEAD～》續ちず。8月13日フェス合照瘋傳，粉絲喊：「壞女內田太A！」
ダブルチート與おっさんずリターンズ
2024年《ダブルチート》Season1&2演警探ひかり，《おっさんずラブ-リターンズ-》武蔵再登場讓粉絲淚崩。6月7日阪神甲子園始球式帥氣，8月14日《アメトーーク！》分享Drive內幕。
問題物件怪屋偵探新女王
2025年1月15日《問題物件》演物件マニアOL若宮恵美子，跟上川隆也解怪事件。首播TVer破紀錄，粉絲留言：「マンションポエム太逗！」8月27日X浴衣照：「初浴衣，夏日限定🤍」
音樂CM與粉絲熱議
2011年單曲《虹の向こうへ》、2013年《哀愁のゴトカット》、2014年專輯《麹町南大会議室》。
CM如Coke ON、KEIRIN、Rice Force。MV如THE BEAT GARDEN《初めて恋をするように》。Instagram102.7萬粉留言：「廣告總是亮眼！」
社群日常的真實魅力
X（@lespros_rio，313.5K粉）超活躍，10月24日「おはよう」，粉絲回：「だーりお日常治癒😉」愛犬、追漫，訪談強調：「演戲是興趣，生活要平衡。」
Japhub小編有話說
內田理央從日テレ新人到ミステリー女王，15年跨グラビア・女優・YouTuber，Driveヒロイン到物件マニア，每步都閃耀。
X還在分享浴衣日常，2025年《問題物件》保證追不停😉。想挖哪位女星？留言告訴小編～
