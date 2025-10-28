法學生變怪屋偵探轉型真相！ 內田理央15年轉型路全曝光！

文章來源：Qooah.com 香港 XPower 將在十月份與動漫《龍珠Z》進行聯動合作，會推出三款聯動產品，XPower 的產品能夠將時尚和實用結合，推出的產品擁有五重安全防護，完成了 CE、FCC、UKCA 等多方面認證，與悟空一樣使用戶有安全感。產品適用於各種用戶，如動漫粉絲、科技愛好者、健身愛好者等。 關於 BC24 – 8合1 2出4 100W 高速充電線（XPower x 龍珠Z），售價為HK$95，BC24的外殼是鋁合金，能夠做到便捷、堅固、耐用，尼龍的編織線不容易斷裂，還配備了高品質純銅線芯。BC24 高速充電線搭載 8合1接口（Type-C+USB-A輸入、2x Type-C、2x Lightning 輸出），幾乎適配市面上所有插口，配備2出4，4裝置能夠同時充電，最高支援100W PD3.0輸出，還支援 480Mbps 檔案傳輸（僅限 Type-C），有 0.4m/1.2m/2m 三種長度可選，適配各種場景。 關於 TA45B 45W 6輸出旅行充電器（XPower X 龍珠Z），售價為HK$215，TA45B 充電器有布歐、比達、悟空以及神龍四種形象外觀可選，機身

Qooah.com ・ 22 小時前