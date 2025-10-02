拒絕內耗自救！5本心理學好書推薦：顯化練習、整理雜亂思緒必看

上班上到懷疑人生？腦袋長期超載？身心俱疲卻無法突破現狀？

如果你正被「內耗」所困，想讓生活升級轉變，就別再只會怪責自己！讓這 5 本拒絕內耗的自救好書，帶你一步步走出迷茫，在繁忙和壓力之中找到平衡，重新找回生活的熱情與勇氣，重燃追求美好生活的動力！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

什麼是「內耗」？為什麼我們總是感到疲憊？

「內耗」指的是一種內在精神與能量的消耗。當我們在腦海中不斷進行自我批評、過度分析、反覆糾結時，就會產生巨大的精神內耗，即使什麼都沒做，也會感到身心俱疲。這種狀態會影響我們的情緒、人際關係和行動力，使我們陷入停滯。

拒絕內耗自救好書推介 Top 5：

以下為你推薦的 5 本好書，每一本都從不同角度切入，幫助你學習如何面對內耗，找到屬於自己的療癒之路：

廣告 廣告

1. 《快速顯化你想要的人生：七心法掌握心想事成的力量》

《快速顯化你想要的人生：七心法掌握心想事成的力量》

不論你是希望改變目前的生活狀況，還是想要追求更高的生活質量，這本書將成為你實現夢想的強大助力！書中教你如何透過七種心法，一步步快速顯化並實現自己的人生願景。學會這些技巧後，你將能更有效地達成目標，解鎖「心想事成」的力量，並在生活中創造更多正面的改變。這本書被《富比士》、《金融時報》譽為「顯化女王」！此作更於《星期日泰晤士報》暢銷榜連續霸榜長達 25 週，熱銷 22 國，深受全球讀者推崇！

2. 《零阻力改變》

《零阻力改變》

如果你覺得自己總是被無形的阻力所困，這本書提供多種實用的方式助你改變習慣。例如：「新起點效應」— 以特殊的時間點作契機，重新開始、「誘惑綁定法」— 將苦差與期待想做的事互相綁定來推動自己等等。它幫助你策略性地消除前進路上的障礙，讓人生脫胎換骨。

3. 《心富》

《心富》

以為只有賺錢才能證明自我價值的觀念，導致了無休止的工作與生活壓力。這是一本為那些追求「財富」與「情感」平衡的讀者量身定做的指南。它引導讀者打破傳統金錢觀，從心出發，走向真正的自由和豐盛生活。此書主張透過深入的自我探索，學習如何培養健康的金錢觀念和提升內心的豐盛感。

4. 《醫治受傷的自信》

《醫治受傷的自信》

習慣性自我貶低，經常懷疑自己的能力和價值？本書作者結合了多年心理治療經驗、科學認證療法及真實個案，向讀者展示了如何一步步走出自我懷疑的陰影，重建自信心。這是一本教你學會勇敢說出自己的想法、做真正的自己，同時可從中學習到珍貴的自我肯定技巧的實用工具書！

5. 《子彈思考整理術》

《子彈思考整理術》

如果你的思緒常常雜亂無章，這本書將是你的救星！《子彈思考整理術》不僅教你如何記錄，更重要的是如何通過筆記來理清思路，設定並達成目標，最終在生活中找到真正的意義和控制感。書中詳細說明如何通過反思、意義尋找、目標設定和時間管理等方式，來提升生活的質量。教你如何做更少、完成更多，找到屬於自己的生活節奏！

希望這 5 本書能成為你拒絕內耗、自救的起點，讓你在懷疑人生的時刻，找到溫暖與力量。

蔡康永對愛情和人生的體悟，情商課新書值得每天看一次：愛情應該要幫你的忙，不然就不值得存在

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

成長練習：

收工後還在想工作？擺脫「工作腦」，100件收工後待辦的「正經事」讓你好好休息充電｜誠品書店《閱見自己》

今日宜不努力，才不跌入「懶惰焦慮」！90道生活練習讓你放過自己「擇日重來」｜誠品書店《閱見自己》

工作讓人心情糟，但你可以心態超好！職場心態書藉推薦，120條職場另類心法讓你調整心情｜誠品書店《閱見自己》