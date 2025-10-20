香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？作為一名催眠治療師，我相信正念練習結合催眠治療與心理現象的洞察，能為我們提供強大的工具，來培養自愛。讓我帶領大家走進這場啟發性的探索，找到屬於自己的答案，並以真誠、生動的方式，點燃內心的光。
一、迷失自我：為何我們常為他人而活？
在親密關係、家庭或職場中，我們常常不自覺地戴上「面具」，為了滿足他人的期待而改變自己，逐漸失去真我。這種現象背後，可能與心理學中的「社會調適」有關：我們渴望被接納、被愛，因此壓抑自己的需求，迎合他人。久而久之，這種行為模式可能導致我們與內心的聲音脫節，優先考慮他人的認可，而忽略自己的真實感受。從催眠治療的角度看，這種迷失往往源於潛意識中的信念，例如「只有取悅別人，我才有價值，才能換來愛與認同」。
催眠治療提供了一個安全的空間，讓我們深入潛意識，挖掘這些信念的根源。透過催眠引導，個案可能會發現，這些信念或許來自童年的某個瞬間——例如為了獲得父母的讚許而學會「乖巧」。當我們意識到這些根源，便能重新建構自我認知，學會在關係中勇敢做自己，而不是為了他人而活。
啟發思考與正念練習：停下來感受
每天花一分鐘停下來，閉上眼睛，問自己：「此刻我在感受什麼？」不帶批判地觀察自己的情緒。這個簡單的練習能幫助你重新聽見內心的聲音，找回被外界需求掩蓋的真我。隨著時間推移，這種練習能增強你在關係中尊重自己需求的能力。
然後試問自己，當下一次你想說「不」卻猶豫時：這是否在重複某種舊模式？真正的你，是否正等待被聽見？
二、原生家庭：自我愛的起點
我們的自我價值觀，很大程度上受到原生家庭的影響。在成長過程中，父母的言語、行為，甚至無意的忽略，都可能在我們心中種下關於「愛」與「價值」的種子。例如，若一個孩子常被要求「為家庭犧牲」，他們可能內化了「我的需求不重要」的信念。又或者愛是有條件的——例如必須表現出色或順從才能獲得認可——我們可能會內化「我的價值取決於外在肯定」的信念。這些信念會潛移默化地影響成年後的關係，讓我們在愛與被愛中感到掙扎。
在催眠治療中，我們可以回溯這些早年記憶，與內在的自己對話。例如，透過催眠的視覺化練習，個案可能會「遇見」童年的自己，給予那個孩子未曾得到的愛與支持。這種內在的修復不僅能癒合舊傷，還能讓我們重新定義自我價值，學會以更健康的方式愛自己。
啟發思考與正念練習：內在小孩冥想
找一個安靜的空間，閉上眼睛，回想童年的一個片段，當時的你是否為了「被愛」而隱藏真實感受？現在的你，能否給予那個小小的自己一個溫暖的擁抱？
觀察他/她的情緒和需求，在心中對他/她說：「你就是你，你已經足夠好。」每天花5-10分鐘進行這個練習，培養內在的安全感與自我價值感。這與催眠治療癒合過去創傷的方式相輔相成。
三、愛自己等於自私嗎？尋找平衡的智慧
「愛自己」常被誤解為自私，但兩者有本質上的區別。自私是以自我為中心，忽略他人感受；而愛自己，是尊重自己的需求、情緒與界限，並以此為基礎建立健康的關係。心理學家卡爾·羅傑斯曾提出「無條件的自我接納」，認為當我們真心接受自己時，才能以同理心對待他人，避免因內心匱乏而產生控制或依賴。
催眠治療可以幫助我們探索內心的界限，學會在愛自己的同時，顧及他人的感受。例如，透過催眠中的正向暗示，個案可以內化「我值得被愛，也能慷慨地愛他人」的信念，從而打破「愛自己等於自私」的迷思。這種內在的平衡，讓我們能在關係中既堅定又柔軟，既愛自己也愛他人。
啟發思考與正念練習：慈悲冥想
下一次當你為自己做選擇時，問問自己：這是自私，還是對自己的尊重？真正的愛，是否能讓你與他人同時感到自由？
每天花10分鐘進行慈悲冥想：舒適地坐下，閉上眼睛，默默對自己說：「願我快樂，願我健康，願我平安。」幾分鐘後，將這些祝福延伸到他人：「願你快樂，願你健康，願你平安。」這個練習既培養自愛，也增進對他人的慈悲，證明兩者是相輔相成的。
四、愛自己才能愛他人，是真的嗎？
「先愛自己，才能愛他人」蘊含心理學的智慧。當我們內心充滿自我接納與愛時，我們的關係會更健康，因為我們不再將他人視為填補內心空虛的工具。然而，這並不意味著我們必須「完美地愛自己」才能愛他人。愛自己與愛他人是一場相互滋養的旅程——當我們學會接納自己的不完美，也更容易包容他人的瑕疵。
在催眠治療中，視覺化練習能讓個案體驗內在的愛與和平。例如，引導個案想像自己被溫暖的光環繞，感受自我價值的流動，再將這份愛延伸到身邊的人。這樣的練習不僅增強自我愛，也讓我們更有能力以真誠與開放的心態去愛他人。
啟發思考與正念練習：自我感恩
每日寫下三件你感激自己的事情——可以是你的特質、當天的行動或某個瞬間，例如「我感謝自己今天的耐心」或「我為自己能勇敢地表達內心想法而感到驕傲」。這個練習能將你的注意力轉向自身的價值，培養自愛，並讓這份愛自然流向他人。當你感到內心有不足時，是否會不自覺地向他人索取愛？試著先給自己一點溫柔，你會發現愛的能量會自然流動。
做回真我，一場心靈的覺醒
愛自己不是一個終點，而是一場持續的旅程，是一場心靈的覺醒，也是一份送給自己的禮物。每個人的路徑都不同——對某些人來說，愛自己是學會放下對完美的執著；對其他人來說，可能是勇敢表達真實的感受。無論是哪一種，愛自己的核心在於接納自己的不完美，並相信自己值得被愛。
透過催眠治療，正念練習與心理探索，我們不僅能聽見內心的聲音，還能學會以更柔軟的眼光看待自己與他人。當我們勇敢做回自己，我們也為身邊的人創造了一個更真誠、更自由的關係空間。或許，真正的「愛自己」，就是在這一來一往之間，找到屬於自己的節奏，讓內心的光照亮前行的路。
願每位讀者都能在這場旅程中，找到屬於自己的光，勇敢地做回真我，並在愛自己的同時，將這份愛分享給身邊的人。因為，當我們學會愛自己，我們也為世界帶來了更多的光與溫暖。
Yahoo Style 專欄《心靈治療「為你娘」》by Winnie
作者簡介：Winnie一位註冊催眠治療師，並擁有超過8年直覺塔羅經驗的專業人士，自2017年開始踏足身心靈領域。作為一位心靈治療師，Winnie 擅長以關懷和個人化的方式，透過不同的工具和催眠治療技巧，幫助人療癒心靈。
專欄頁：《心靈治療「為你娘」》
專欄相關文章：
「內在小孩」是什麼？療癒自己先來喚醒內在純真的自我，催眠治療角度分析「人格發展」的核心｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
夢境是內心縮影？以催眠角度「解夢」，夢見「飛翔」有什麼意思？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
聽見「返工返學」就即刻唔舒服？原來是「身心症」作崇，催眠治療師分析心理影響身體問題｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
