內部員工爆料！傳Ubisoft高層正進行「收購談判」，買家並非美國公司
知名遊戲公司 Ubisoft 於上週無預警宣佈，將延後公佈最新財報，甚至暫停其股票相關交易。此舉在遊戲業界投下了一顆震撼彈，但目前官方仍然沒有提供任何詳細解釋，只承諾會在未來數日內公開新的財報日期，引發了外界對於該公司未來動向的各種揣測。而其中最引人注目的，肯定就是 Ubisoft 被收購的傳聞。
在眾多猜測中，一則由業界知情人士 Detective Seeds 在個人 X（推特）上公開的消息，聲稱一名 Ubisoft 員工私下透露，公司高層正在進行「非常認真的併購討論，來完成相關資產收購」，並提到潛在的買家是一家「非美國的公司」，且該買家最近曾派人參訪 Ubisoft 的工作室，以評估正在進行中的項目。而此消息一出，立刻引發熱議，外界普遍猜測，從早期到最近與 Ubisoft 有深度合作的中國公司騰訊，以及持續在遊戲產業進行投資的沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）都是可能的買家。
甚至先前預告《鬼武者》回歸、Xbox 退出中東等地區的沙烏地阿拉伯爆料者 Omar Alamoudi，都突然發文暗示「想像一下，在一代人的時間內，全球所有最大的第三方公司都被收購」，附上的是動視暴雪、EA 和 Ubisoft 的 LOGO。目前這 3 間公司中，只有動視暴雪和 EA 已經被收購，因此許多人都認為該文章是在說 Ubisoft 的未來。
事實上，Ubisoft 近幾年確實面臨各種挑戰。除了多款遊戲表現不如預期外，其股價從 2018 年以來更是一路下滑，跌到 2012 年以來的新低點。雖然 Ubisoft 過去曾和騰訊合作，還一起成立了新的子公司 Vantage Studios，由騰訊持有 25% 的股份，但這次的收購傳聞，也代表將迎來更大規模的改變。雖然目前所有消息都是謠言，但在 Ubisoft 官方正式公開聲明前，關於這家擁有《刺客教條》、《極地戰嚎》等眾多知名 IP 的遊戲巨頭未來將何去何從，已經然成為全球玩家與投資人最關注的焦點。
