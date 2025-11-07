焦點

iHerb雙11優惠全網限時74折

Yahoo Tech HK

內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元

對用家嚴格，但對廣告主就政策寬鬆。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元
內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元

你有沒有想過 Facebook、Instagram、WhatsApp 上的詐騙廣告為何屢禁不止？根據路透最新的報導，利益驅使的官方縱容或許是最核心的原因之一。他們從一份內部文件中得知，2024 年 Meta 全年總營收中的 10% 都來自與詐騙、禁售商品、非法線上賭場等有關的廣告投放收益。這筆收入的金額高達 160 億美元，也難怪一向對用家嚴格的 Meta，會對涉事廣告主採取寬鬆政策了。

文件顯示 Meta 內部在許多情況下依然會予以屢犯機會，比如一個被舉報「推廣金融詐騙」的「小型廣告主」，也是在被檢舉「至少 8 次」後才被封禁。而對於「大型廣告客戶」，Meta 的容忍度更高，有人甚至在「累計違規超過 500 次」的情況下都未被平台封殺。作為參考，今年 Meta 移除的 4 個廣告原本每月能為其帶來 6,700 萬美元營收。這種級別的廣告主都能被「放棄」，那留下來的可以產生多少收益就可想而知了（據稱 Meta 高層在處理詐騙廣告時曾被要求「不要採取任何可能使公司損失超過 0.15% 總收入的措施」）。

廣告

對於路透的報導，Meta 的回應是所謂詐騙廣告佔總收入一成的預估是「粗略且過於寬泛的」，但其並未提供確切的數字。「在過去 18 個月裡，我們已成功令全球用家對詐騙廣告的舉報數下降了 58%，截止至 2025 年，我們已經移除了超過 1.34 億想詐騙廣告內容。」Meta 發言人 Andy Stone 如此說道。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11

其他人也在看

坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！

坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！

坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場　高馬尾＋梨渦笑太殺

42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場　高馬尾＋梨渦笑太殺

女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」

姊妹淘 ・ 46 分鐘前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻

61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻

現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道

詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道

作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。

Bloomberg ・ 3 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資

Fortune Insight ・ 1 天前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事

胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事

乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。

Yahoo 地產 ・ 5 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。

28Hse.com ・ 21 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。

BossMind ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧

胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧

視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！

風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）

【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）

百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。

Yahoo財經 ・ 1 天前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。

姊妹淘 ・ 1 天前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅

文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅

舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前