內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元

你有沒有想過 Facebook、Instagram、WhatsApp 上的詐騙廣告為何屢禁不止？根據路透最新的報導，利益驅使的官方縱容或許是最核心的原因之一。他們從一份內部文件中得知，2024 年 Meta 全年總營收中的 10% 都來自與詐騙、禁售商品、非法線上賭場等有關的廣告投放收益。這筆收入的金額高達 160 億美元，也難怪一向對用家嚴格的 Meta，會對涉事廣告主採取寬鬆政策了。

文件顯示 Meta 內部在許多情況下依然會予以屢犯機會，比如一個被舉報「推廣金融詐騙」的「小型廣告主」，也是在被檢舉「至少 8 次」後才被封禁。而對於「大型廣告客戶」，Meta 的容忍度更高，有人甚至在「累計違規超過 500 次」的情況下都未被平台封殺。作為參考，今年 Meta 移除的 4 個廣告原本每月能為其帶來 6,700 萬美元營收。這種級別的廣告主都能被「放棄」，那留下來的可以產生多少收益就可想而知了（據稱 Meta 高層在處理詐騙廣告時曾被要求「不要採取任何可能使公司損失超過 0.15% 總收入的措施」）。

對於路透的報導，Meta 的回應是所謂詐騙廣告佔總收入一成的預估是「粗略且過於寬泛的」，但其並未提供確切的數字。「在過去 18 個月裡，我們已成功令全球用家對詐騙廣告的舉報數下降了 58%，截止至 2025 年，我們已經移除了超過 1.34 億想詐騙廣告內容。」Meta 發言人 Andy Stone 如此說道。

