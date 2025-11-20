黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
內附免費預約入場連結！Hotel Artz Fair一連三日港麗酒店辦藝術展覽 匯聚逾40位藝術家作品｜Yahoo活動街
Hotel Artz Fair 回歸香港！今年將在11月21日至23日，於港麗酒店舉行這場精緻而專業的藝術展覽！是次展覽匯聚來自 12 個國家及地區、超過 40 位藝術家的精彩作品，涵蓋新銳之聲、中生代創作者及殿堂級國際知名藝術家，展現多元而深刻的藝術面貌。展會於溫馨親切的空間中舉行，讓觀眾能近距離與創作者交流，展開富啟發性的對話。
今年Hotel Artz Fair展覽亮點包括：
1. 與LG共同呈獻的特別展覽《Basquiat：兩年．四個瞬間》
深入探索傳奇藝術家 Jean-Michel Basquiat（1960–1988）四件重要代表作的珍稀展出（*僅開放予已登記並獲得確認的VIP貴賓預展人士入場）
2. 經典與當代之聲
由 Tanya Baxter 精選展出 Warhol、Chagall、Emin、Riley 等大師作品，並呈現中堅藝術家 Pip Todd-Warmoth與新銳藝術家Rocco Ritchie 及 Jesse Grylls 等的創作
3. ULTRAMAN 全球藝術首展
由簡耀宗重新演繹，首次於日本以外地區跨界合作
4. 沉浸式體驗
包括 Venture Studios 的互動攝影體驗、Whisky Cask Specialists 專業導賞的威士忌品酩，以及探索創意與文化的主題講座
=================
VIP貴賓預展｜參觀預約詳情
日期：2025 年 11 月 21 日 (星期五)
時間：下午2時至下午4時
備註：成功登記獲取VIP貴賓邀請函並不代表可參觀Jean-Michel Basquiat的特別展覽。參觀此展覽需另行支付入場費並提前登記。相關入場及登記要求的詳情將於稍後公佈。
=================
公眾人士參觀預約詳情
時段1：
日期：2025 年 11 月 21 日 (星期五)
時間：下午4時至下午8時
時段2:
日期：2025 年 11 月 22 日 (星期六)
時間：早上11時至下午7時
時段3:
日期：2025 年 11 月 23 日 (星期日)
時間：早上11時至下午7時
=================
條款及細則
1. 展會每天將於正式結束時間前 30 分鐘停止入場。
2. 訪客須於入場時出示有效的電子或列印版確認電郵。若任何人士違反訪客須知，主辦單位有權拒絕其入場，並不作任何賠償。
3. 此電子邀請函僅限本人使用，不得轉讓，每張邀請函僅限一位年滿 13 歲或以上之訪客入場。
4. 此電子邀請函不得出售、兌換現金、商品、服務或任何其他權益。
5. 出席展會即表示您同意並授權主辦單位使用包含您肖像之照片或影片作未來非商業用途，包括但不限於宣傳、推廣或活動相關用途。
6. 如對電子邀請函有任何爭議，主辦單位保留最終決定權，並具約束力。
7. 如中英文版本之條款內容有任何歧異，一概以英文版本為準。
