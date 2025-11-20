內附報名連結！香港綠色學會辦「綠色領袖 / 綠色企業家之爐邊對話」培育下一代綠色領袖｜Yahoo活動街

想一邊學習，一邊做善事？以「大我為先、大局為重、修身、齊家、治國、平天下」為核心理念，香港綠色學會將於 11 月 24 日主辦「綠色領袖／綠色企業家之爐邊對話系列二」，旨在為香港培育下一代綠色領袖。屆時環保界及綠色商業領域的重量級嘉賓，將親身分享他們的實戰經驗與可持續發展見解，讓參加者可近距離與業界精英交流，啟發未來方向，推動綠色未來、實踐社會責任的一步。

是次活動歡迎對環保議題感興趣的人士參與，無論你是學生、職場人士或企業管理層，都能從討論中獲得啟發，了解綠色商機如何在香港實踐。同時，活動所有入場費將全數捐贈予香港紅十字會，用於支援「緬甸地震災後支援項目」，現場亦設快速支付及捐款箱，鼓勵參加者透過行動幫助災民重建家園。希望為香港綠色發展出一分力的你，千萬不要錯過這個難得機會！

「綠色領袖／綠色企業家之爐邊對話系列二」主講嘉賓陣容：

1. 羅樂風先生 - 香港晶苑集團創辦人及主席

羅樂風先生，86 歲，為晶苑國際集團有限公司(「本公司」或「本集團」)董事會主席兼執行董事。彼與羅太太在1970年共同創辦本集團。羅樂風先生自1993年1月本公司成立以來一直擔任本公司董事。憑藉在成衣製造行業積逾60年經驗，彼對本集團發展成為全球領先企業起到了推動作用。其後於2007年12月退任行政總裁。作為主席，彼肩負戰略思想家及變革推動者的角色－彼專心於預測及辨識行內所面對的機遇及風險以及此等機遇及風險可能對本集團業務造成的影響。此外，羅樂風先生致力於發展並推動企業文化、商業道德及可持續性，有關事宜更獲載入其在2016年出版的《大我為先－邁向世界第一的製衣企業》一書中。

羅樂風先生目前為香港職業訓練局榮譽院士以及雲南大學客座教授。彼亦為香港理工大學總裁協會榮譽主席、香港管理專業協會資深會員以及香港羊毛化纖針織業廠商會有限公司名譽會長及會董。此外，羅樂風先生亦參與慈善及環保工作。彼自2001年11月起一直擔任宏施慈善基金董事兼主席；自2013年5月起擔任世界綠色組織董事；及自2018年9月起擔任義務工作發展局的榮譽顧問。羅樂風先生為晶苑氣候慈善基金（「晶苑氣候慈善基金」）的創辦人，自該基金於2022年11月成立起一直擔任主席。晶苑氣候慈善基金為一個慈善信託基金，致力在香港及本集團營運所在的國家（包括但不限於孟加拉、柬埔寨、中國內地、斯里蘭卡及越南）推廣氣候變化相關的教育及扶貧工作。

羅樂風先生 - 香港晶苑集團創辦人及主席

2. 何順文教授 - 香港恒生大學校長

何順文教授現為香港恒生大學校長。英國、澳洲與加拿大註冊會計師。曾任澳門大學學術副校長、浸會大學商學院院長，及中文大學會計學院院長。曾任香港特區政府多個委員會委員，現任香港廉政公署社區關係市民諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會成員、與Asian Journal of Business Ethics《亞洲商業倫理學報》(Springer) 編輯、香港玉山科技協會理事、香港–東盟經濟合作基金會理事以及多個國際團體的顧問。

為表揚其在企業管治與持份者為本模式的貢獻，何順文教授獲美國Aspen Institute頒發「學界先鋒獎」及Ethisphere評選為全球頭百名在商業倫理最具影響力的人物。另外，他獲中國民(私)營企業經濟研究會頒發「中國家族企業研究先鋒獎」，以表揚其在研究中國家族企業社會責任上作出傑出的貢獻。他與葉保強合著之《創辦人價值觀與公司文化構建：何善衡與恒生銀行早期文化》在2021年獲香港出版學會頒發「出版獎」。在2021年他獲香港工業專業評審局頒發「傑出成就獎」。在2024年獲全球傑出華人協會頒發「全球傑出華人獎」。

何順文教授 - 香港恒生大學校長

主持人 : 汪振富先生 - 世界綠色組織創辦人及會長

「綠色領袖／綠色企業家之爐邊對話系列二」活動詳情

日期：2025 年 11 月 24 日（一）

時間：早上 9 時 30 分至下午 12 時

地點：香港尖沙咀麗晶酒店大禮堂

入場費：每人港幣 100 元

報名連結

