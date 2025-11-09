內鬥、政策停頓、民調下滑 梅爾茨上台半年危機湧現

（法新社柏林8日電） 才上台6個月，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的執政聯盟卻已深陷內鬥升溫、政策停頓與民調下滑困境，連帶影響到政府對抗崛起極右翼的能力。

這對梅爾茨而言是個艱難的開局。這位保守派政治人物以振興停滯的經濟、整頓疲弱的軍隊與強化移民政策為競選主軸。

民調機構Forsa負責人格爾納（Manfred Guellner）告訴法新社：「德國戰後政治史上，從未有政府在這麼短時間內引發如此普遍的不滿。」

他說：「那些在上屆政府垮台後期待更果斷領導的德國人，如今期待全都落空。」

今年2月贏得大選的梅爾茨中右翼政黨聯盟「基督教民主黨/基督教社會黨聯盟」（CDU/CSU），目前民調與極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）幾乎不相上下。

此次大選名列第2的「德國另類選擇黨」，如今成為國會最大反對黨。

梅爾茨的聯合執政夥伴、前總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的中左翼社會民主黨（SPD），則是在慘烈的大選表現後聲勢進一步下滑，民調支持率僅約13%至15%。

梅爾茨同黨議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）告訴法新社：「顯然，許多民眾對政府目前的施政不滿或失望。」

他批評政府似乎「過度聚焦移民問題，忽視了經濟、教育與安全議題」。

●黨內緊張升溫

5月初國會首輪投票梅爾茨未能當選總理後，執政黨之間的緊張即不斷升高。

7月時，聯盟各黨無法就任命3位憲法法院法官達成共識，因為保守派認為社民黨提名的人選過於左傾。

一群年輕保守派議員還反對已在內閣通過的養老金改革方案，理由是該方案「讓未來世代背負負擔」。

同時，原本被視為展現德國在北大西洋公約組織（NATO）領導地位的軍事服役制度改革，因為爭論是否恢復有限形式的徵兵制，如今陷入僵局。

此外，外交部長、梅爾茨親信瓦德福（Johann Wadephul）對遣返在德敘利亞難民持保留意見，遭保守派猛烈抨擊。

柏林自由大學（Free University of Berlin）政治學者華格納（Aiko Wagner）指出，2月選後基督教民主黨/基督教社會黨聯盟與社會民主黨的支持率皆低迷，使得雙方「更難達成妥協」。

他說：「兩邊都擔心若是妥協，會進一步削弱各自基本盤的支持。」