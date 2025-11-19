全力轉戰影壇？Ariana Grande受訪宣布下年舉行最後巡唱

【on.cc東網專訊】美國天后Ariana Grande主演的新片《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）將於本周五（21日）全球公映，Ariana近日接受網台節目訪問時宣布下年舉行的全球巡迴演唱會將會是其最後一次巡唱。

她解釋指自己年紀漸大亦終於知道自己最想做甚麼，希望來個重大的轉變。她表示：「我認為過去10年或15年與即將到來的幾年會截然不同。我不想妄下斷言，但我確實很興奮能進行這次小型巡演，不過我覺得這樣的機會可能要很久很久很久以後才會再次出現。」而她直言她會於下年舉行的巡唱會傾盡一切。查實Ariana近年已轉戰影壇，她除了主演《魔法壞女巫》之外，她亦已接拍另一系列電影《非常外父揀女婿4》（Focker In-Law），並於下年上映。

另方面，Ariana周一（17日）出席《魔》於美國紐約舉行的首映禮時即場發記者脾氣叫他們停止叫喊。之後她笑說：「係咪寧靜好多呢？我承諾會畀你影到。」

