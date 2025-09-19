手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
全台最大里掰了！在地房仲揭福山里家庭客多
[NOWnews今日新聞] 高雄左營區福山里擁有4.5萬人口，是全台灣最大的里，區公所近日啟動調整計畫，確定將把福山里拆成4個里，預計明年7月實施。信義房屋在地房仲表示，福山里人口眾多，區域內學區完整、擁三鐵共構及雙百貨機能，最大宗購屋客群為家庭客；相對區域內預售屋已出現「坐5望6」成交價，屋齡20年內中古大樓單價落在25萬至35萬間，成為剛需客戶首選，即使整體房市較為清淡，這類型物件流通速度仍快。
信義房屋左營高鐵店經理林閔安表示，福山里擁有完整的國小至高中學區，包括福山國小、文府國小、福山國中、文府國中、新莊高中，其中，文府國小是雙語國小，校園新穎、師資年輕，獲不少家長青睞；再加上區域內擁三鐵共構的左營高鐵站、新光三越及環球雙百貨，全聯等各式生活所需商店也一應俱全，居住人口一直穩定。
林閔安觀察，區域主力購屋族群以家庭客居多，近年因台積電前進楠梓設廠，也有不少中北部置產客群買進，不過，隨政府對房市控管趨嚴，目前仍以剛需購屋族群為主。
值得注意的是，目前區域內有預售新案成交價出現落在58萬至60萬初的價格，甚至有一戶高樓層3房平車物件，出現最高63萬元單價，換算購屋總價超過3000萬。林閔安表示，因新案價格拉得高，預算有限的購屋族對中古大樓需求強，最受歡迎的為屋齡20年內的物件，流通速度不太受市場景氣影響，有釋出往往能在2週內成交，主要就是因單價仍落在25萬至35萬間，3房平車總價可控制在1500萬左右，若2房產品則可在1000萬內買到；屋齡若在10年內的大樓，則有4字頭行情。
而行政院宣布，9月1日後的新青安申貸不受《銀行法》72-2條限制，林閔安表示，目前屋主約有1至2成的議價空間，已有剛需買方漸漸出現，若再加上新青安鬆綁，原本因為怕貸款受限而觀望的買方會轉趨積極，預估看屋人數、買方決定機會都會增加。
