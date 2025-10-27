全國人大常委會審議多份報告 包括執法檢查和金融工作

【on.cc東網專訊】十四屆全國人大常委會第十八次會議周日（26日）上午在北京人民大會堂，舉行第三次全體會議，審議多份報告，關於金融工作情況、國有資產管理情況、檢查食品安全法和森林法實施情況等。十四屆全國人大常委會第五十四次委員長會議同日下午舉行，聽取有關草案和議案審議情況匯報。

上午的會議聽取常委會執法檢查組關於檢查食品安全法實施情況的報告，提出進一步推動法律實施的意見，包括強化網絡食品等新業態食品的監管，健全進口食品相關法律制度等。會上另聽取關於金融工作情況的報告，介紹當前經濟金融形勢和問題挑戰，提出下一步工作考慮，包括落實落細適度寬鬆的貨幣政策、進一步加強和完善金融監管、防範化解重點領域金融風險等。

廣告 廣告

會上另審議國務院關於2024年度國有資產管理情況的綜合報告，截至去年末，全國國有企業（不含金融企業）資產總額401.7萬億元（人民幣，下同，約438萬億港元）、國有資本權益109.4萬億元（約119萬億港元）、國有金融企業資產總額487.9萬億元（約532萬億港元）、國有金融資本權益33.9萬億元（約37萬億港元）。報告還公布行政事業性國有資產和國有自然資源資產的情況，並提出進一步深化國資國企改革等下一步工作安排。

下午的會議則聽取關於海商法修訂草案修改意見、修改村民委員會組織法的決定草案修改意見、城市居民委員會組織法修訂草案修改意見、修改網絡安全法的決定草案修改意見、修改環境保護稅法的決定草案修改意見等匯報，以及關於個別代表的代表資格的報告和任免案審議情況、新增人事任免事項的匯報。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】