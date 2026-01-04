全國多地雨雪稀少 東北江南氣溫偏低

【on.cc東網專訊】中央氣象台周日（4日）預計，國內大部分地區未來10天將維持雨雪稀少的天氣格局，冷空氣活動頻繁但勢力不強，東北、江南東部、華南東部和南部以及雲南等地氣溫將偏低1至3℃。

新疆、內蒙古西部及甘肅西部等地氣溫將較常年同期偏高1至2℃，其中新疆北部偏高幅度可達3至5℃。主要天氣過程包括周三至周四（6至7日）及周四至周五（8至9日）東北地區的小雪和降溫，以及下周日（11日）起影響中東部的冷空氣。降雨則主要集中在東北地區東部、四川盆地西部、雲貴高原，累計降雨量普遍有3至15毫米，局地超過20毫米，上述地區降雨量接近或略多於常年同期。全國其餘大部地區降雨量則顯著偏少。

另一方面，陜西太白山景區上周五（2日）突發大雪降溫，部分路段積雪結冰，交通車需緩行，導致遊客滯留。景區上周六（3日）晚致歉，稱事後已立即啟動應急響應，停止售票並勸返未入園遊客，同時加派人員設備除冰、提供防滑措施，並為下山遊客供應薑糖熱飲和食物等物資，最終所有遊客當晚已安全返回。

