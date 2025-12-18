全國悼念海灘槍擊罹難者 澳洲總理誓言根除極端主義

（法新社雪梨18日電） 澳洲總理艾班尼斯今天誓言根除極端主義。澳洲全國正為邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊案最年幼罹難者、被眾人稱為「我們的小太陽」的10歲女童悼念。

一對父子14日晚間在邦迪海灘猶太節慶活動朝人群開火，造成15人罹難，當局認這起攻擊涉及「伊斯蘭國」（IS）意識形態。

艾班尼斯（Anthony Albanese）承諾將大規模打擊，徹底將「反猶主義的邪惡」從澳洲社會掃除。

他告訴媒體：「澳洲人感到震驚與憤怒。我也很憤怒。很明顯我們必須採取更多行動，對抗這股邪惡威脅。」

艾班尼斯說，政府將賦予新權力，打擊極端主義講師，並拒絕或撤銷「散布仇恨與分裂言論者」的簽證。

他表示，澳洲將設立機制，把領袖發表仇恨言論的組織列入名單。涉及族群的「嚴重仇恨中傷」將成為聯邦罪行。