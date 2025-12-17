全國排查隱患電梯逾11萬台 全部整改到位

年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前