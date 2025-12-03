全國政協副主席晤台民意代表 籲反對台獨

【on.cc東網專訊】全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝周二（2日）在北京會見台灣民意代表交流參訪團，批評當前「台獨」分裂勢力妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，嚴重破壞台海和平穩定。她呼籲銘記歷史，堅決反對「台獨」分裂行徑，賡續偉大民族精神、偉大抗戰精神，堅守正確歷史觀、民族觀、國家觀，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

蘇輝表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，台灣民意代表交流參訪團此際來訪，既是雙方交流互訪的延續深化，更是增進同胞心靈契合、促進兩岸交流融合的具體實踐。她提到，大陸把「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」列為「十五五」規劃建議的重要組成部分，將為廣大台胞台企提供更多發展機遇，希望台灣民意代表充分發揮自身優勢和橋樑紐帶作用，帶動更多台胞台企來大陸築夢。

廣告 廣告

台灣民意代表交流參訪團團長張平沼表示，儘管兩岸關係複雜嚴峻，但兩岸民間交流不能停不能斷。他希望雙方在機制化的交流平台下，發揮政協優勢和民意代表作用，進一步擴大兩岸人員交往，促進兩岸同胞文化認同，鞏固兩岸關係和平發展的根基。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】