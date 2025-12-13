全國首間騎手學院已揭牌 支援外賣員

【on.cc東網專訊】全國首家「現代騎手學院」周四（11日）在廣東省廣州市揭牌，入學不限學歷及年齡，專為已在職外賣員與速遞員群體提供職業發展及技能提升支持平台。未來3年，學院技能培訓有望覆蓋多個物流企業，以及超過10萬名廣東全職騎手。

廣東省教育廳與京東集團戰略合作協議簽約暨現代騎手學院揭牌儀式，周四在廣州職業技術大學舉行。創辦學院目的是回應新就業形態勞動者普遍面臨職業發展路徑模糊、技能培訓不足及學歷晉升困難等現實問題，再通過系統化及規範化職業教育，為其打開可持續發展職業通道。當完成特定技能培訓後，騎手可獲得「職業技能等級證書」或「專項能力證書」，可作為晉升及轉崗參考，並納入京東騎手人才檔案。

京東集團相關負責人表示，學院為新入職騎手提供基礎操作培訓及合規操作規範培訓，也為在職騎手提供日常英語、食品安全及無人機操作等前沿科技培訓模式，幫助拓展職業路徑。廣東省委教育工委書記林如鵬表示，職業教育靈魂在於產教融合，希望通過整合產教資源共同打造校企深度合作生態，一同探索產教同頻共振新模式及新路徑，最終推動教育鏈、人才鏈與產業鏈及創新鏈深度融合。

