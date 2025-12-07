全城拆棚網 政府：非懲罰承辦商 未來將有安全守則

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，政府要求全港棚網三日內拆除，昨日(6日 )是最後限期。政府今日（7日）指拆棚網的目的不是懲罰承辦商，強調只是想安全，未來會有新的守則確保圍網安全。

被問到拆棚網令會否可以延遲，如何處理拆除後居民仍擔心的安全問題，政府指執法部門及廉政公署署發現有人造假，考慮到安全要求棚網全面下架，希望承辦商盡快做。

政府指目前大部分已完成拆除，小部分未做到，可以允許適當延長期限，又強調工作目的不

是懲罰承辦商，只是想安全，「遲一日半日」是允許的，未來一定有新的守則確保圍網安全才會讓圍網重新上架。

政府又重提有人將合規格與不合規格的圍網混合利用，未來要堵塞漏洞，希望將來所有圍網是安全的，形容這是工作目標。

